Famosos Gretchen vai renovar votos com o sexto marido em capela no Rock in Rio Artista casou com o saxofonista Esdras de Souza em setembro de 2020

Casada desde setembro de 2020 com seu sexto marido, Esdras de Souza, Gretchen vai renovar os votos durante o Rock in Rio. A cerimônia vai acontecer nesta quinta-feira, na capela Chilli Beans, onde Larissa Manoela e André Luiz Frambach e Marcelo Serrado e Roberta Serrado fizeram o mesmo.

Gretchn se casou num clube náutico em Belém do Pará, onde o casal vivia desde que começou a namorar. Hoje, eles moram em Portugal.

Esdras foi o 22º relacionamento da cantora de 65 anos — e o sexto casamento oficial, segundo seu biógrafo, Fabio Fabricio Fabretti. Ela já teve uniões com delegado, cantor sertanejo e até com seu personal trainer, oficializadas ou não no civil e no religioso. O mais famoso dentre todos os maridos foi o cantor Chrystian, da dupla com Ralf, quando ela tinha 20 anos. Chrystian morreu em junho deste ano, aos 67 anos.

