SHOW Joss Stone, que se apresenta no Rock in Rio, transformou momento fofo com o marido em nova canção Cantora britânica de 37 anos sobre ao Palco Mundo nesta quinta-feira (19)

Um ano após se apresentar no The Town, em São Paulo, a cantora britânica Joss Stone sobe ao Palco Mundo do Rock in Rio nesta quinta-feira (19). Mas os fãs da artista podem esperar por um show bem diferente do realizado no ano passado, afinal ela deu início a uma nova turnê em 2024, a Ellipsis Tour, que chega à América Latina após datas nos Estados Unidos e na Europa.

No clima da nova turnê, a cantora lançou recentemente um novo single, "Loving you". A canção, disponível nas plataformas de streaming, foi inspirada em um momento fofo vivido por Joss com o marido, Cody DaLuz, quando ainda eram namorados e não tinham filhos.





"Eu escrevi essa música antes de termos filhos. Eu ficava tipo, 'Fique acordado, fique acordado comigo, querido'", lembrou a cantora em entrevista à revista People. "Eu estava sempre tentando pensar em maneiras de fazê-lo ficar acordado e ele dizia, 'OK', e simplesmente adormecia. Então é disso que trata a letra. É como, oh meu Deus, eu me apaixonei por esse cara. Como faço para que ele fique?"

Joss e Cody tiveram um casamento surpresa no ano passado, em novembro. Ele se conheceram em 2020. A cantora declarou que sonhava em se casar antes de ter filhos, mas não foi o que aconteceu. Os dois oficializaram a união apenas após os nascimentos da filha Violet Melissa, hoje com três anos e meio, e do filho Shackleton Stoker, de um ano e dez meses.

A cantora costuma ser acompanhada da família em suas turnês, mas não é sempre que deixa os filhos assistirem aos shows.

"Crescer assistindo a mamãe se apresentar e ter milhares de pessoas cantando junto com você e gritando seu nome, é realmente emocionante. É ótimo. No entanto, não quero que meus filhos pensem que isso significa que você é válido. Portanto, é muito importante que isso aconteça às vezes. Não é uma coisa para o tempo todo", disse à publicação.

Além do show no Rio, a passagem de Joss pelo Brasil contará com apresentações em Ribeirão Preto, no sábado (21), Belo Horizonte, no domingo (22), e São Paulo, na terça (24).

