CELEBRIDADES Rock in Rio: Ed Sheeran tem mais de 60 tatuagens, incluindo homenagens a "Shrek" e "Pokémon" Cantor britânico fecha a programação do Palco Mundo nesta quinta-feira (19)

Além de colecionar hits como "Thinking out loud" e "Shape of you" e milhões de seguidores nas redes sociais, o cantor britânico Ed Sheeran, de 33 anos, tem uma coleção de respeito de tatuagens. O artista conta com mais de 60 tatoos em seu corpo, tendo passado por mais de 40 horas de sessões para marcar todas em seu corpo.

A coleção conta com um pinguim Pingu, uma embalagem de Ketchup Heinz e um biscoito em homenagem ao filme "Shrek" dentre uma infinidade de imagens. O peito do músico é tomado por um leão, que foi feito em comemoração ao fato dele ter realizado um show com ingressos esgotados no estádio Wembley, em Londres.





Fã de Pokémon, Ed tatuou um Squirtle em sua pele. Outras tatuagens visíveis no corpo do ator são molduras de retratos, um ursinho de pelúcia, a língua dos Rolling Stones, a palavra "Prince" no estilo de "Um maluco no pedaço", além de muitas frases e letras de música.

Curiosamente, no final do ano passado, o músico se viu em meio a uma polêmica quando seu tatuador, Kevin Paul, afirmou que tinha perdido clientes por causa das "tatuagens de mer**" do cantor. Para se "defender", o músico postou várias imagens das tatuagens nos Stories.

