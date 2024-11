A- A+

MÚSICA Ednardo e Ricardo Bacelar lançam a inédita "Ícaro do teu Sol", com participação de Amelinha Canção é a segunda parceria dos artistas cearenses e sai em videoclipe e single nas plataformas digitais

Um reencontro cearense de peso! Está no ar o single "Ícaro do teu Sol", parceria do cantor e compositor Ednardo e do multiinstrumentista, cantor e produtor Ricardo Bacelar, amigos há mais de 40 anos.

Com participação da conterrânea Amelinha, outra voz poderosa do Ceará, a faixa chega também com videoclipe e está disponível nas plataformas digitais.

"Minha amizade com Ednardo é muito antiga, porque comecei a trabalhar como músico muito cedo, aos 15 anos", diz Ricardo Bacelar. O primeiro encontro entre eles se deu quando Bacelar tinha apenas 13 anos.

"Ednardo morava perto da minha avó, aqui em Fortaleza, e um dia, ao passar em frente à casa dela, quis saber quem estava tocando piano e se poderia assistir. Ficou na sala, sentado, enquanto eu fazia a minha aula de piano", lembra Bacelar.

Cerca de dois anos depois, Bacelar passou a integrar a banda de Ednardo e em 1996, assinou a direção musical do seu disco "Única Pessoa".

"Ícaro do seu sol" é a segunda e mais recente parceria de Ricardo Bacelar com Ednardo. A primeira, "Juro que tenho coragem", foi lançada em 2022 no EP "Ponto de Partida".

Para esta, Ednardo inspirou-se na lenda de Ícaro.

"Trata-se de uma canção de amor, desejo e paixão. Quando se pensa no ser amado vem, em um instante, qual o reflexo de um cristal, uma calma no semblante, fazendo o outro ser levantar voo a uma tal altitude qual o Mito de Ícaro, atraído pelo sol de intensa beleza. E vem a consciência do cuidado de não queimar suas asas sutis e frágeis de penas e cera, junto com a incontrolável vontade de voar plenamente e fundir-se em suas peles nuas", explica Ednardo.

Velha conhecida de Ednardo e de Ricardo Bacelar, Amelinha foi convidada a colaborar nos vocais de "Ícaro do teu sol". A artista estava no estúdio Jasmin, gravando "Seguindo o tempo", single lançado em abril, ao mesmo tempo em que Bacelar conduzia a pré-produção do projeto com Ednardo.

"Nos reencontramos, os três, e foi muito bom. Apesar de sermos de diferentes gerações, nos conhecemos há muitos anos", celebra Bacelar.

Amelinha endossa: "Foi uma felicidade participar deste single com o Ednardo e o Ricardo, que são amigos de muitos anos, temos tantas histórias juntos!"

"Ícaro do teu Sol" - FICHA TÉCNICA

Ednardo voz

Ricardo Bacelar piano, teclado e voz

Amelinha vocais

Sara Bacelar vocais

Denilson Lopes bateria

Nélio Costa baixo

Hermano Faltz -guitarra

Hoto Júnior percussão



