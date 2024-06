Eliana na Globo: seguidor deseja 'boa sorte' na emissora e apresentadora responde 'muito obrigada"

A- A+

Eliana está indo para a TV Globo? A apresentadora falou do assunto pela primeira vez neste sábado (8). No Instagram, ela agradeceu a um seguidor que lhe desejou "boa sorte" nos novos desafios.

"Eliana que você tenha muito sucesso na TV Globo. Chegou o seu momento, loira. Novos desafios. Você vai brilhar muito!", escreveu o fã. A apresentadora respondeu "muito obrigada" e postou um coração. A interação foi identificada pelo F5, da Folha de S.Paulo.

Em abril, Eliana anunciou que ficaria no SBT só até junho. Em nota, as assessorias da loira e da emissora de Silvio Santos afirmam que o contrato foi encerrado de forma "mútua e amigável". Eliana, que passou 15 anos no canal paulista, disse que "era o momento de uma nova fase com outros desafios profissionais".

O último programa de Eliana no SBT vai ao ar em 30 de junho. Ela iniciou sua carreira na emissora, em 1991, descoberta por Silvio Santos. Tornou-se apresentadora infantil e, sete anos depois, em 1998, estreou a Record. Voltou ao SBT em 2009. Segundo o F5, a loira será anunciada como contratada da Globo em julho.

A Globo planeja ter Eliana à frente de um novo “Vídeo show”, programa de sucesso da emissora que saiu do ar em 2019. Uma equipe já está sendo montada para o projeto. A apresentadora deixará o SBT em junho.

