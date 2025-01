A- A+

ELVIS Elvis, 90 anos: em livro, filha contou que viu o pai morto e como foi viver à sombra do rei do rock Artista faria aniversário nesta quarta (8), um mês antes do lançamento no Brasil das memórias escritas pela filha, publicadas postumamente

Elvis Presley completaria 90 anos nesta quarta-feira (8), pouco mais de um mês antes do lançamento no Brasil do livro de memórias de sua filha, Lisa Marie Presley, morta em janeiro de 2023.



Em "From Here to the Great Unknown", ela deixou sua perspectiva sobre o pai famoso e as complexidades do luto. A obra, que chegará ao Brasil em 18 de fevereiro, pela Editora Rocco, foi finalizada por Riley Keough, filha de Lisa.



Morte do pai

Lisa Marie, que tinha apenas 9 anos quando Elvis morreu, detalha no livro como foi crescer sob os holofotes vivendo em Graceland, a mansão da família. A rotina de Elvis, muitas vezes cercada por excessos e vícios, moldou sua infância de maneiras profundas e, por vezes, dolorosas.

"Meu pai era um homem incrivelmente amoroso e generoso, mas também carregava um peso enorme. A presença dele era tudo para mim", escreveu Lisa Marie.

Um dos trechos mais impactantes das memórias de Lisa Marie é a descrição do dia em que ela encontrou o pai morto no banheiro de Graceland. Lisa relembra que acordou com a sensação de que algo estava errado e correu até ele: “Assim que vi meu pai no chão, tentei alcançá-lo, mas fui impedida. Havia um frenesi ao redor dele, e eu gritava como louca. Aquilo mudou minha vida para sempre.”

O caos que se seguiu à morte de Elvis também é explorado no livro. Lisa revela que itens pessoais de seu pai foram roubados da mansão apenas algumas horas após seu falecimento.

"Joias, artefatos, objetos únicos... tudo desapareceu antes mesmo que ele fosse oficialmente declarado morto", lamenta ela, destacando como essa memória a perseguiu por toda a vida.

''Sempre fui a filha do Elvis''

Em suas memórias, Lisa Marie recorda um episódio em que Elvis, mesmo debilitado, fez questão de comparecer a uma reunião escolar.

"Ele queria estar presente para mim, mesmo quando tudo ao redor parecia desmoronar", escreveu.

Lisa também discute o impacto do legado do pai em sua própria identidade.

"Sempre fui a filha de Elvis Presley antes de qualquer outra coisa", reflete no livro. "Isso moldou minhas relações, minhas escolhas e a maneira como o mundo me via."

Filha de Lisa terminou livro

Após a morte de Lisa Marie, sua filha Riley Keough assumiu a missão de finalizar o livro. Em uma entrevista ao "Fantástico", Riley explicou que trabalhou a partir de entrevistas gravadas pela mãe e diários pessoais.

"Minha mãe queria que o mundo conhecesse a verdade dela, e eu sabia que precisava honrar esse desejo", disse.

Riley também destaca como o processo de finalizar a obra foi terapêutico:

"Foi como uma conversa póstuma com minha mãe. Cada página era uma nova descoberta sobre ela e sobre o avô que mal conheci."

Divórcio ''doloroso'' de Michael Jackson

Além das memórias da vida com Elvis, as memórias de Lisa Marie abordam outros momentos da vida da artista, incluindo seu tumultuado casamento com Michael Jackson. Ela revela que, ao se casarem em 1994, Jackson confessou ser virgem aos 35 anos. Lisa descreve o relacionamento como uma montanha-russa emocional, com momentos de intensa paixão e preocupações constantes sobre a saúde do cantor.

Lisa também detalha sua decisão de encerrar o casamento ao perceber que Michael não estava disposto a enfrentar seus problemas pessoais.

"Foi uma decisão dolorosa, mas necessária", escreveu. Apesar disso, os dois mantiveram contato esporádico após o divórcio, refletindo a complexidade de sua relação.

Desde seu lançamento nos Estados Unidos em outubro de 2024, "From Here to the Great Unknown" tem recebido aclamação tanto de críticos quanto de fãs.

"Meu pai era mais do que um ícone; ele era humano, com falhas e qualidades que o tornavam incrivelmente real para mim", conclui Lisa em suas memórias.

Veja também

LUTO Denise Fraga lamenta morte da mãe e presta homenagem emotiva: ''Mulher da minha vida''