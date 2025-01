Larissa Manoela quer quebrar contrato vitalício feito pelos pais e retomar carreira musical; entenda

A- A+

A atriz Larissa Manoela acionou a Justiça para buscar maneiras legais de retomar a carreira musical. Desde 2012 — época em que tinha 11 anos —, a artista está vinculada à gravadora Deckdisk por meio de um contrato vitalício firmado pelos pais da jovem.



O fato foi descoberto pela paranaense só agora, um ano após ela dar fim a uma extensa briga judicial com as figuras paternas, algo definido como "o momento mais difícil da vida", e abrir mão de um patrimônio avaliado em R$ 18 milhões para conseguir conduzir sozinha os próprios negócios.

Desta vez, Larissa procura meios de romper a cláusula que a mantém ligada à Deckdisk por um período permanente enquanto estiver viva. A quebra do acordo — realizado sem o conhecimento dela, em sua adolescência, como a artista alega — prevê o pagamento de uma multa alta. Por meio de nota, a advogada que defende Larissa Manoela ressalta que a atriz e cantora "jamais teve acesso a relatórios financeiros e nunca recebeu valores provenientes deste contrato".



"Larissa tampouco vem usufruindo dos direitos oriundos das suas plataformas digitais, que hoje ficam totalmente restritas ao contratante, incluindo o acesso a todas essas mídias. Este contrato contém cláusula de caráter vitalício, o que é abusivo, além de ser omisso quanto à prestação de contas", acrescenta a advogada Patricia Proetti, representante de Larissa no processo judicial.

"Trata-se de uma ação que visa a rescisão de contrato entre a Larissa Manoela e a gravadora Deck, firmado quando esta tinha apenas 11 anos e aditado quando ela tinha 17 tendo, na ocasião, seus pais como representantes/anuentes", explica ela, ao comentar o processo que corre no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro.

Desde que o acordo foi firmado, apenas a Deckdisk está autorizada a lançar canções de Larissa Manoela, atriz que foi projetada nacionalmente ao grande público ao estrelar a novela infantojuvenil " Carrossel", no SBT. A artista cultiva interesse em resgatar a faceta de cantora, mas não pode. Ela não tem acesso à própria conta em nenhuma plataforma de música — e, desde 2019, não grava, por isso, nenhuma canção. Até o momento, a gravadora não se pronunciou acerca do caso.

Relembre briga entre Larissa Manoela e os pais

O caso engrossa a série de polêmicas envolvendo a relação de Larissa Manoela com os pais, Silvana Taques e Gilberto Elias. Em agosto de 2023, a artista rompeu com as figuras paternas porque não estava satisfeita com a condução de seus negócios. À época, ela decidiu tomar as rédeas da própria carreira, o que desagradou a família. O casal cuidava dos contratos dela a partir de três empresas.

A jovem contou ao Fantástico, no período em que rompeu com os pais, que a relação vinha se deteriorando há bastante tempo. Larissa Manoela garantiu que, ao entrar na maioridade, passou a ter mais interesse nos assuntos financeiros, mas a família não dava abertura. Muito menos deixava que ela usufruísse dos próprios ganhos.

"Eu só queria entender o negócio, como estava a questão financeira que nunca era me apresentada. Não sabia o que eu recebia, o que estava sendo pago", disse Larissa, que se mantinha, até então, com uma "mesada". "Qualquer pagamento, fosse uma passagem aérea ou algo mais supérfluo, eu tinha que pedir autorização. Por exemplo, (numa) ida à praia, eu tinha que pedir (dinheiro)", contou.

A jovem, que é casada com o também ator André Luiz Frambach, compartilhou mensagens de texto — na mesma entrevista ao Fantástico — que comprovavam que a mãe dela faz um pagamento em PIX de R$ 10 para um vendedor da praia, já que a conta de Larissa estava zerada. No dominical da TV Globo, foi exibido também um áudio de Larissa para o pai: "Pai, você consegue fazer uma transferência pra minha conta pra eu pagar um milho, um sorvete, um mate aqui na praia, por favor?"

Com o maior interesse pelos negócios e desconfiança com a atitude dos pais, Larissa fez uma espécie de devassa nas três empresas em que era sócia e descobriu cláusulas que considerou abusivas e esquemas societários que lhe prejudicavam. Numa das empresas, a artista tinha apenas 2% da sociedade, enquanto os pais ficavam com 98%. Foi então que ela decidiu entrar com uma ação para realizar o total rompimento desses acordos.

O que dizem os pais de Larissa Manoela

Em nota emitida pela defesa de Silvana e Gilberto, eles negaram que a filha não usasse o próprio dinheiro e alegaram que a filha se recusava a conversar com eles. Ambos garantiram estar dentro do prazo legal de assinatura dos distratos e reiteraram que amam a filha incondicionalmente. Lamentaram também que ela tenha optado pela "ingratidão, pela indiferença e pelo desrespeito".

