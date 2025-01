Rosto de cerveja 'light', famoso ator japonês é demitido após ficar bêbado e invadir casa de vizinho

Um dos mais populares do Japão, o ator japonês contratado para ser o rosto saudável de uma cerveja de baixo teor alcoólico foi demitido após ficar bêbado e invadir a casa de seu vizinho, disseram as autoridades. A gigante das bebidas Asahi Breweries havia contratado Ryo Yoshizawa — que uma revista de moda disse ter "beleza de classe de tesouro nacional" — para um comercial de sua cerveja Super Dry Dry Crystal, de teor 3,5%.

Mas o ator de 30 anos voltou para casa em 30 de dezembro talvez tendo consumido algo mais forte. Yoshizawa estava "bêbado" e "acidentalmente entrou em um quarto de apartamento ao lado do seu", disse sua agência de talentos Amuse em um comunicado esta semana.

"Perdi minhas memórias. Acho que entrei sem pedir, porque queria usar o banheiro", disse Yoshizawa à polícia local, segundo a mídia do país.





"Decidimos rescindir nosso contrato" com Yoshizawa, disse o porta-voz do Asahi Group Holdings, Shiori Shimizu, à AFP nesta terça-feira. "Como uma empresa de bebidas alcoólicas, consideramos suas ações inaceitáveis. Não o usaremos mais em nossos anúncios futuros".

Yoshizawa pediu desculpas ao seu vizinho, surpreso pelo "grande problema que ele causou", disse Amuse, acrescentando que o ator já havia desocupado o apartamento.

Como em outros países, o consumo de bebidas alcoólicas tem diminuído no Japão, com cervejas de baixa porcentagem e sem álcool -- e até mesmo a abstinência -- crescendo em popularidade, especialmente entre os mais jovens.