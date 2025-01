A- A+

A modelo e influenciadora digital Mariana Goldfarb ganhou o apoio de colegas famosas, por meio das redes sociais, após falar abertamente, na última terça-feira (7), sobre um relacionamento abusivo que viveu no passado. Sem assumir uma relação amorosa desde abril de 2023, quando anunciou o fim do casamento com o ator Cauã Reymond, a carioca de 34 anos afirmou que seguirá discorrendo acerca do assunto — mas sem citar nomes diretamente, como vem fazendo até agora —, apesar da série de críticas que recebe.

"A informação liberta", escreveu a atriz Laryssa Ayres, em comentário na publicação da colega, por meio do Instagram. A também atriz Giulia Buscacio deixou emojis de aplauso e coração, enaltecendo a atitude da influenciadora digital. "É sobre isso! Vídeo completamente necessário e real. Que todas mulheres que vivem isso consigam se libertar", afirmou a influenciadora digital Karen Molinari.

No vídeo publicado via Instagram, Mariana rebate seguidores que vêm pedindo para que ela "supere" a tal relação abusiva do passado. "Escutei que não era mais para eu falar sobre relacionamento abusivo, que era para eu seguir em frente com a minha vida e que falando publicamente sobre isso nenhum homem ia querer formar uma família comigo. Quantas vezes fiquei desesperada ao ouvir isso porque formar uma família está entre os meus desejos mais profundos", disse ela.





A modelo e apresentadora prosseguiu: "Quantas vezes recebei mensagens de seguidoras falando que era para eu superar, como se fosse trivial. Ninguém sabe quanto, de fato, esse lugar é solitário. Só quem passa por isso... Afinal, o tempo todo a gente está sendo instruída ou doutrinada a ficar quieta, a não desagradar e nem trazer assuntos que possam incomodar. E a corda sempre arrebenta para o lado mais fraco. Então a gente foi ensinada a ficar quieta e não denunciar. Mas não vou parar de falar desde assunto", reforçou.

Em outro vídeo, publicado por meio do Stories no Instagram, Mariana contou que gravou o vídeo por um desejo impulsivo. "Não é um vídeo profissional, não é um vídeo pensado, com iluminação ou cenário. Eu estou assim, na minha casa!", disse. A ideia, segundo ela, veio de uma "iluminação" inesperada — "e aí em dez minutos escrevi esse texto", continuou.

"Este é um vídeo íntimo, porque isso é íntimo mesmo. Ponderei várias vezes em não entrar mais nessas pautas. Acontece que eu não posso deixar de falar sobre esses temas porque eles são muito maiores do que eu. E eu me sinto útil assim, enquanto influenciadora", acrescentou ela.

