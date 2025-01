Assim como Gusttavo Lima quer em 2026, veja outros famosos que já tentaram carreira política

A- A+

Zilu Camargo, Babu Santana e outros famosos já tentaram carreira política, assim como Gusttavo Lima quer em 2026; veja lista

Um dos cantores sertanejos mais populares do país, Gusttavo Lima antecipou-se quanto às discussões partidárias sobre as eleições de 2026, afirmando que seu nome “está à disposição, caso o país venha a precisar”. A declaração surpreendeu até mesmo sua família, incluindo sua esposa, Andressa Suita, que revelou ter descoberto a intenção dele de se candidatar à Presidência da República na manhã desta sexta-feira (3).

Próximo de nomes importantes da ala conservadora, como o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, e o ex-presidente Jair Bolsonaro, o embaixador do agro — como ele é conhecido —, Gusttavo disse que já começaria a conversar com as siglas para avaliar a viabilidade de uma possível candidatura.

O sertanejo não é o primeiro com pretensão de fazer carreira política. Veja na lista a seguir algumas celebridades que tiveram um desejo semelhante.

Zilu Camargo

Ex-mulher do cantor Zezé Di Camargo e mãe de Wanessa Camargo, Zilu tentou nas últimas eleições, em 2024, o cargo de vereadora em São Paulo pelo União Brasil, mas não conseguiu votos suficientes para ser eleita. Ao término da apuração, ela teve somente 4.579 votos.

Sérgio Hondjakoff

Sempre lembrado por interpretar o Cabeção da novela “Malhação”, Sérgio Hondjakoff também tentou um cargo nas eleições municipais do ano passado, no Rio de Janeiro, concorrendo pelo Cidadania. Almejando maior popularidade, ele usou o nome do papel que o tornou conhecido, entretanto, obteve apenas 456 votos.

Dudu Camargo

Ex-apresentador do “Primeiro impacto”, do SBT, Dudu Camargo esteve na disputa por uma das cadeiras na Câmara Municipal de São Paulo no ano passado, sob a sigla dos Republicanos, mas recebeu apenas 1.324 votos. O comunicador foi demitido da emissora após uma sequência de polêmicas, sendo acusado inclusive de importunação sexual.

Babu Santana

Ator conhecido em novelas e filmes e participante de destaque no “Big Brother Brasil”, em 2021, Babu Santana também não conseguiu se eleger a vereador no Rio de Janeiro. Em sua primeira candidatura, pelo PSOL, o artista recebeu 5.212 votos.

Mário Gomes

Um dos galãs mais conhecidos nas décadas de 1970 e 1980, integrando o elenco de novelas como “Gabriela” e “Guerra dos sexos”, Mário Gomes se candidatou a vereador também no ano passado. Filiado ao Republicanos, o artista, entretanto, não foi eleito, recebendo 4.492 votos.

Lucélia Santos

Rosto sempre lembrado por ter protagonizado a novela “Escrava Isaura”, da TV Globo, em 1976, Lucélia Santos esteve na disputa por uma vaga de deputada federal em 2022, mas não conseguiu se eleger. Filiada ao PSB, a artista recebeu 10.867 de votos.

Netinho

Em 2022, o cantor Netinho — que se tornou popular com “Milla” — também concorreu ao cargo de deputado federal pelo PL, na Bahia. Apoiador do ex-presidente Jair Bolsonaro, ele levantou a bandeira da ala conservadora, mas não conseguiu se eleger, recebendo 31.448 votos.

