Em celebração aos 40 anos do "Sem Censura", Cissa Guimarães comanda a produção direto de Salvador

Os últimos meses têm sido recheados novidades para Cissa Guimarães. Há quase um ano, ela assumiu o tradicional “Sem Censura”, que retornou à grade da TV Brasil reformulado e com novos quadros. Após quase 12 meses à frente da produção vespertina, a apresentadora encara mais uma surpresa diante das câmeras.

Para celebrar os 40 anos de estreia do “Sem Censura”, o programa ganha uma temporada de verão na Bahia entre os dias 20 e 31 de janeiro.

“As expectativas são grandes para iniciar as comemorações de 40 anos do ‘Sem Censura’ em Salvador. Vamos trazer algumas das atrações do Festival de Verão para dentro do programa e mostrar para o país todo na TV Brasil”, vibra.

A produção será transmitida ao vivo do Cineteatro 2 de Julho, em Salvador, em parceria com a TVE Bahia. O especial faz parte das comemorações do aniversário da tradicional roda de conversa lançada em 1985.

O formato do programa segue a dinâmica atual com atrações musicais e bate-papo descontraído com vários convidados especiais e debatedores.

“Eu me sinto honrada de estar à frente da bancada do ‘Sem Censura’ nessa marca histórica de 40 anos. Fico feliz em participar desse programa e, junto com toda a equipe, levar o melhor para o público. O ‘Sem Censura’ é uma produção de prestígio, que sempre esteve preocupado com cultura, arte, informação e serviço de qualidade”, defende.



Além de sair dos tradicionais estúdios de tevê, o “Sem Censura” de verão também contará com a presença de plateia. Eles irão acompanhar as entrevistas e performances dos artistas durante essas dez edições da produção da emissora pública.

“A grande novidade é a presença de plateia. Estou mesmo bem animada. O público pode esperar muita alegria, cultura e informação boa”, ressalta.



Desde fevereiro do ano passado, o “Sem Censura” resgatou pontos clássicos como a bancada em formato semicírculo, mas de forma repaginada, com a apresentadora ao centro. Além disso, a produção conta com debatedores fixos, que se revezam a cada edição.

“O ‘Sem Censura’ é um programa em que ele mesmo é a estrela, o que mudou foi a minha presença. O programa continua sendo o sucesso que foi. Continuará sendo icônico e pertinente à sociedade brasileira. Eu tenho uma dinâmica diferente de conduzir, como qualquer outra pessoa teria. O programa continua sendo um sucesso porque é assim”, valoriza Cissa, que retornou ao posto de apresentadora após deixar o “É de Casa” em 2021.

"Sem Censura” – De segunda a sexta, às 16h, na TV Brasil.

