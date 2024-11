A- A+

MÚSICA Em quantos países da América do Sul o Oasis já fez shows? Saiba a resposta do questionário da banda O grupo britânico anunciou shows no Brasil, Chile e Argentina

Em quantos países o da América do Sul o Oasis já fez shows? Esta pergunta aparece no questionário que a banda faz para quem quer se habilitar à pré-venda.



Nesta terça-feira (5), o grupo britânico anunciou shows no Brasil, Chile e Argentina. As apresentações serão em novembro do ano que vem — no Brasil, elas acontecerão no Estádio Morumbis, em São Paulo, nos dias 22 e 23/11/2025.

Em quantos países da América do Sul o Oasis já fez shows?

O Oasis já fez shows em 5 países da América do Sul — Argentina, Brasil, Chile, Peru e Venezuela.

Como comprar ingressos para os shows do Oasis no Brasil?

A pré-venda de ingressos para os shows do Oasis no Brasil será no próximo dia 12, às 10h. A venda geral começa no dia seguinte, no mesmo horário. Para se habilitar à pré-venda, é preciso fazer um cadastro no site

