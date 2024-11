Oasis anuncia shows no Brasil, Chile e Argentina; veja data de venda dos ingressos

A- A+

"O Carnaval chegou cedo. Se arrume e fique esperto. O Oasis vai te ver em breve". Foi assim que o Oasis anunciou que fará shows no Brasil. Pelo X, a banda britânica avisou que a pré-venda dos ingressos para apresentação por aqui será no dia 12 de novembro, às 10h. A venda geral começa no dia seguinte, no mesmo horário. Para se habilitar à pré-venda, é preciso fazer um cadastro no site https://OasisMusic.lnk.to/SApresalereg.

BRASIL

“Povo do Brasil.

O Carnaval chegou cedo.

Se arrume e fique esperto.

O Oasis vai te ver em breve.”

Cadastre-se para a pré-venda de ingressos: https://t.co/DcFfW5oAco

A pré-venda acontece na terça-feira, 12 de novembro.

A venda geral de ingressos acontece na… pic.twitter.com/O0Wyw0w7F5 — Oasis (@oasis) November 5, 2024

Ainda não há informações sobre data e local do show no Brasil. A banda dos irmãos Gallagher também confirmou passagem pela Argentina. O show será no Estádio Monumental, do River Plate. Ainda não foi divulgada a data da apresentação. A pré-venda dos ingressos será no dia 12 de novembro, enquanto a venda geral está marcada para 13 de novembro, ao meio-dia.

Em outubro, Liam Gallagher já havia prometido em suas redes sociais que iria anunciar uma apresentação no país “muito em breve.”

Com shows marcados para julho, agosto e setembro de 2025, os britânicos já estudam uma nova turnê para 2026, que incluiria um retorno a Knebworth, a cerca de 50km de Londres, onde a banda dos irmãos Gallagher bateram o recorde de público no festival local em 1996 — em evento com mais 250 mil presentes e que completará 30 anos.

Como foi a separação do Oasis

"Liam e Noel se desentenderam, a banda não existe mais". Entre assobios do público, um diretor do festival Rock en Seine de Paris anunciou com estas palavras a separação do grupo britânico Oasis no dia 28 de agosto de 2009. A briga nos bastidores abriu 15 anos de uma guerra fria entre os irmãos Liam e Noel Gallagher, vocalista e guitarrista do grupo de britpop. Um conflito que foi encerrado no dia 27 de agosto, com o anúncio do retorno aos palcos em 2025.





"Naquela época, a área VIP a que a imprensa tinha acesso ficava bem ao lado dos camarins, simplesmente separada por uma divisória de bambu. Em um certo momento, ouvimos barulhos estranhos, gente gritando, uma espécie de estrondo", recorda Olivier Nuc, repórter do jornal francês "Le Figaro". "Três minutos depois, vejo um dos organizadores correndo pela área VIP. Algo tinha acontecido. E então o boato começa a aumentar: o Oasis não vai se apresentar.

A briga entre Liam e Noel começara no camarim. No meio do desentendimento, Liam teria quebrado uma das guitarras favoritas de Noel (que em 2022 seria leiloada por 385 mil euros).

Salomon Hazot, um dos diretores pelo festival, subiu ao palco com o microfone na mão para fazer um dos anúncios mais surreais da história do rock: "Informo que, infelizmente, neste momento no Rock en Seine, Liam e Noel brigaram. A banda não existe mais. Vocês podem acessar o site do Oasis e Noel explicará sobre a briga e o fim de sua história com Liam", disse ele em meio ao protesto do público e gritos de "Não é verdade!", "É uma piada!".

Hazot, que também foi organizador dos shows da banda na França, teve que traduzir a mensagem para os 30 mil espectadores de língua inglesa que compareceram ao evento.

"Já estou cansada deles. Como podem tratar seus fãs desta forma?", lamentou na época Katie Even, uma advogada de 25 anos que gastou 500 euros para viajar de Dublin ao festival.

Naquela mesma noite, Noel apresentou explicações no site do grupo: "É com um pouco de tristeza e grande alívio que digo que estou deixando o Oasis. As pessoas vão escrever e dizer o que quiserem, mas é impossível continuar trabalhando com Liam por mais um dia. Minhas desculpas a quem comprou ingressos", afirmou o guitarrista e compositor da banda.

O então diretor geral do festival, François Missonnier, foi o responsável por dar explicações à imprensa: "Por motivos que desconhecemos, começou uma briga entre os dois irmãos. Noel foi embora do festival e ninguém conseguiu convencê-lo a voltar".

Anos depois, o então responsável pela comunicação e atual diretor do Rock en Seine, Matthieu Ducos, relembra estes momentos de confusão para a AFP:? "Quando descobrimos que Noel havia saído do festival, achamos que era brincadeira", conta.

Veja também

espetáculo Afoxé Oxum Pandá apresenta novo show, "Santería", na Caixa Cultural Recife