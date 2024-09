A- A+

A turnê do Oasis, anunciada no mês passado com datas apenas no Reino Unido e Irlanda, vai passar pelo Brasil em 2025, de acordo com informações da revista britânica "NME". Segundo o semanário musical, essas novas datas da reunião dos irmãos Gallagher devem ser anunciadas em breve, e incluirão passagens por EUA, América do Sul, Ásia e Austrália. Veja a lista abaixo:

Toronto, Canadá

Chicago, EUA

Nova Jérsei, EUA

Boston, EUA

Los Angeles, EUA

Cidade do México City, México

Seul, Coreia do Sul

Tóquio, Japão

Melbourne, Austrália

Sydney, Austrália

São Paulo, Brasil

Santiago, Chile

Buenos Aires, Argentina

Desde que o grupo britânico anunciou o retorno aos palcos — após 15 anos do fim da banda —, a um sem-número de seguidores brasileiros questinou se eles vieram para cá. E a série de apresentações foram da Europa em 2025 já era comentada pelos produtores responsáveis.

"Há planos em andamento para que o OASIS LIVE '25 [como a turnê é batizada] vá para outros continentes fora da Europa no final do ano que vem", informa o site em que é possível comprar ingressos e ter informações mais detalhadas acerca dos shows.

Briga entre irmãos

"Liam e Noel se desentenderam, a banda não existe mais". Entre assobios do público, um diretor do festival Rock en Seine de Paris anunciou com estas palavras a separação do grupo britânico Oasis no dia 28 de agosto de 2009. A briga nos bastidores abriu 15 anos de uma guerra fria entre os irmãos Liam e Noel Gallagher, vocalista e guitarrista do grupo de britpop. Um conflito que foi encerrado nesta terça-feira (27), com o anúncio do retorno aos palcos em 2025.



"Naquela época, a área VIP a que a imprensa tinha acesso ficava bem ao lado dos camarins, simplesmente separada por uma divisória de bambu. Em um certo momento, ouvimos barulhos estranhos, gente gritando, uma espécie de estrondo", recorda Olivier Nuc, repórter do jornal francês "Le Figaro". "Três minutos depois, vejo um dos organizadores correndo pela área VIP. Algo tinha acontecido. E então o boato começa a aumentar: o Oasis não vai se apresentar.

A briga entre Liam e Noel começara no camarim. No meio do desentendimento, Liam teria quebrado uma das guitarras favoritas de Noel (que em 2022 foi por 385 mil euros). Salomon Hazot, um dos diretores pelo festival, subiu ao palco com o microfone na mão para fazer um dos anúncios mais surreais da história do rock: "Informo que, infelizmente, neste momento no Rock en Seine, Liam e Noel brigaram. A banda não existe mais. Vocês podem acessar o site do Oasis, e Noel explicará sobre a briga e o fim de sua história com Liam".

