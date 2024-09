A- A+

Futebol Manchester City recria capa de álbum da banda Oasis em lançamento de novo uniforme; confira Noel Gallagher, fundador do grupo, ajudou na elaboração do design

Em celebração aos 30 anos do lançamento do álbum "Definitely Maybe", dos Oasis, o Manchester City aproveitou o embalo para anunciar seu novo uniforme para a temporada. Noel Gallagher, fundador da banda e fã de longa data do clube, ajudou na elaboração do design. Confira.

A camisa também tem detalhes inspirados na capa do primeiro álbum do grupo. A imagem foi recriada com o treinador Pep Guardiola na guitarra, o lateral Walker como irmão Liam Galhagher, deitado no chão. Além deles, Ederson e Kovacic também estão na composição, bem como Jess Park, da equipa feminina.

Os Oasis tem origem irlandesa, mas com se basearam em Manchester e sempre foram torcedores declarados do City. Os músicos usavam camisas do clube e insultavam o Manchester United nos shows.

O novo uniforme será usado nas disputas das competições europeias. Veja mais imagens.

