A- A+

MÚSICA Álbum de estreia do Oasis chega ao topo das paradas do Reino Unido 30 anos após o lançamento Feito acontece pouco mais de uma semana após anúncio de turnê para o ano que vem

"Definitely Maybe", o álbum de estreia do Oasis, liderou as paradas do Reino Unido novamente nesta sexta-feira, 30 anos após seu lançamento original e logo após as lendas da música britânica anunciarem uma turnê de retorno.

A Official Charts Company, que anunciou a notícia, disse que foi a primeira vez em 14 anos que a banda liderou o ranking de álbuns.

O aclamado disco — que estreou em primeiro lugar em seu lançamento em setembro de 1994 — voltou ao topo das paradas após um aumento de 408% nas vendas e reproduções semanais, acrescentou.

A disparada foi ajudada pelo lançamento de uma edição "deluxe" de 30º aniversário, que inclui sessões de gravação originalmente descartadas no Monnow Valley Studio, no País de Gales, e no Sawmills Studios, em Cornualha, no Sudoeste da Inglaterra, bem como uma versão demo alternativa de "Sad Song".

O feito acontece pouco mais de uma semana depois que os pioneiros do Britpop dos anos 1990 encantaram os fãs ao anunciar que se reuniriam para uma série de shows no ano que vem, depois que os irmãos Noel e Liam Gallagher encerraram uma rivalidade de 15 anos.

Reagindo ao anúncio do primeiro lugar, a banda escreveu no X: "Um grande obrigado a todos que apoiaram o Oasis esta semana." No entanto, as vendas de ingressos para os shows foram marcadas por controvérsias.

A corrida caótica pelos cobiçados ingressos no último sábado viu grandes aumentos repentinos de preços — conhecidos como preços dinâmicos —, longas esperas online e esperanças frustradas para alguns por falhas técnicas no site da Ticketmaster. A confusão levou o governo do Reino Unido e o órgão regulador da concorrência do país a prometerem investigações sobre o site de vendas de ingressos e suas práticas.

Sonda irlandesa

O regulador de concorrência da Irlanda também anunciou uma investigação sobre os preços dos ingressos contra a Ticketmaster Ireland após receber mais de cem reclamações.

"Se descobrirmos que as leis de proteção ao consumidor foram violadas, tomaremos medidas", disse o presidente da Comissão de Concorrência e Proteção ao Consumidor, Brian McHugh, em um comunicado divulgado nesta sexta-feira.

Posteriormente, a banda anunciou duas datas extras da turnê no Estádio de Wembley, em Londres, em setembro, destinadas aos fãs que perderam a oportunidade. Martin Talbot, CEO da Official Charts, parabenizou os irmãos Gallagher pelo triunfo no topo das paradas.

"Como se a enorme demanda pelas datas da turnê não fosse evidência suficiente, o poder duradouro do Oasis é ressaltado pelo sucesso de 'Definitely Maybe' esta semana", disse ele.

O anúncio da turnê de retorno também ajudou a renovar o interesse pelos outros álbuns da banda, com mais dois discos no top cinco desta semana.

A coletânea de sucessos de 2009 "Time Flies... (1994-2009)" ficou em terceiro lugar, enquanto o lançamento de 1995 "(What's the Story) Morning Glory?" ficou em quarto.

Veja também

Roberto Carlos Por questões de saúde, Roberto Carlos adia show em Aparecida