A- A+

Futebol 'Pepexit': Manchester City tem plano milionário para quando Guardiola deixar o clube; entenda O termo é uma junção do nome do treinador com a palavra 'exit', em inglês, que significa saída

O termo "Pepexit" deve ficar cada vez mais em alta até o final de 2025, que pé quando se encerra o contrato do treinador Pep Guardiola com o Manchester City. Com sua iminente saída, o time inglês tem um "plano secreto" e milionário já foi posto em prática pela diretoria para garantir que continuem brigando no topo da tabela.

"Conversamos com o clube e agora sinto que quero ficar. Ficarei na próxima temporada e durante essa temporada conversaremos", disse Guardiola, segundo o jornal espanhol Marca.

De acordo com o periódico inglês Mirror, a possível saída, após oito temporadas e 18 títulos com o técnico, levou o City a administrar em um fundo de transferências que ultrapassaria os 355 milhões de euros (cerca de R$ 2.1 bilhão). Nos últimos dois anos, o clube gerou lucros que ultrapassam os 130 milhões de euros (R$ 800 milhões).

Com este plano de fundo, o proprietário, Sheikh Mansour, pediu ao presidente, Khaldoon Al Mubarak, que fizesse o que fosse necessário para manter Pep Guardiola em Manchester depois de 2025.

No entanto, a possível sanção que o Manchester City recebe pelas suas 115 irregularidades pode ser decisiva para Pep Guardiola decidir o seu futuro no time.

As irregularidades podem até gerar um rebaixamento administrativo. No entanto, os últimos acontecimentos têm despertado otimismo no clube para sair ileso ou com o menor dano possível da situação.

Veja também

Fórmula 1 Alonso exalta Aston Martin pela contratação de Newey: 'Equipe do futuro'