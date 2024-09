A- A+

Futebol Dorival Júnior garante Brasil na final da Copa do Mundo de 2026: "Podem me cobrar" O treinador deu a garantia após ser comparado com Parreira, que também assumiu a seleção em meio a um ciclo de Copa do Mundo

No embalo da vitória sobre o Equador, Dorival Júnior está cada vez mais otimista com a seleção brasileira. Na noite desta segunda-feira (9), o treinador garantiu que a equipe estará na final da Copa do Mundo de 2026.

"Eu não tenho dúvida disso (Brasil voltar a ser competitivo). Podem esperar que nós estaremos na decisão da Copa do Mundo. Podem me cobrar", respondeu Dorival.

A fala chama atenção já que a equipe é cobrada para apresentar um futebol vistoso, diferente do que foi na Copa América e até mesmo na vitória sobre o Equador, por 1 a 0, na última sexta-feira (6).

Dorival deu a garantia após ser comparado com Parreira, que também assumiu a seleção em meio a um ciclo de Copa do Mundo, entre 1991 e 1992, e foi campeão em 1994.



Antes do último jogo, o Brasil acumulou três derrotas seguidas, no que já é a pior campanha brasileira em Eliminatórias. Para Dorival, a equipe está em evolução, ainda que não "em qualidade de espetáculo".



"Como equipe estamos encontrando caminho, estamos fortes na retomada de bola, na volta depois da perda da bola, quando o adversário troca dois ou três passes e esboça uma transição. Estamos mais agressivos nessa retomada. Como equipe acredito que tenhamos evoluído, faltam detalhes perto da área adversária, uma opção mais confiável, jogada individual que possa ter desequilíbrio, detalhes que são fundamentais e que talvez não tenha acontecido até esse momento", disse o treinador.

Quarto colocado nas Eliminatórias Sul-Americanas com dez pontos, o Brasil visita o Paraguai, nesta terça (10), às 21h30 (horário de Brasília), em Assunção.

