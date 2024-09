A- A+

Futebol Dorival testa Endrick e tem volta de quarteto na Seleção antes de viagem para o Paraguai Atacante do Real Madrid foi a única novidade entre os 11 titulares no treino realizado no CT do Caju, casa do Athletico-PR, em Curitiba (PR)

O técnico Dorival Júnior deve fazer uma mudança no ataque da Seleção Brasileira para a segunda partida desta Data Fifa, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Nesta segunda-feira, no último treino de preparação para o jogo contra o Paraguai, na terça, o treinador escalou Endrick entre os titulares, no lugar de Luiz Henrique.

Endrick foi a única novidade entre os 11 titulares no treino realizado no CT do Caju, casa do Athletico-PR, em Curitiba (PR). Com esta alteração, Rodrygo passou a treinar pelo lado direito do ataque. Ele jogou mais centralizado na vitória sobre o Equador, por 1 a 0, na sexta-feira, na capital paranaense.

A entrada do ex-atacante do Palmeiras pode ser a única novidade na escalação da Seleção em comparação ao jogo de sexta. Assim, Dorival pode escalar a equipe com Alisson, Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Guilherme Arana; André, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Rodrygo, Endrick e Vinícius Júnior.

Curiosamente, o treinador já havia testado Endrick entre os titulares na quarta-feira passada, logo após o anúncio da lesão de Pedro, cortado da Seleção. Dorival, no entanto, mudou de ideia e escalou Luiz Henrique entre os 11 contra os equatorianos E Endrick sequer entrou em campo naquela partida.

Na atividade desta segunda, a última em solo brasileiro nesta Data Fifa, Dorival contou com os retornos do lateral Guilherme Arana, do volante André, do meia Lucas Paquetá e do atacante Vinícius Júnior). O quarteto não treinou no domingo por precaução, em razão do desgaste físico das últimas semanas.

Em boas condições físicas, eles devem ser titulares nesta terça, no estádio Defensores del Chaco, em Assunção. A partida está marcada para as 21h30, pelo horário de Brasília.

Após vencer em sua "estreia" nas Eliminatórias neste ano, a Seleção está sob menor pressão para este segundo jogo desta Data Fifa. Com o triunfo sobre o Equador, trocou o sexto pelo quarto lugar na tabela das Eliminatórias, agora com 10 pontos, após uma série de quatro jogos sem vitória.

