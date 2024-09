Brasil encara o Paraguai pelas Eliminatórias; confira escalações e onde assistir

A- A+

O técnico Dorival Júnior sempre cita em suas entrevistas a necessidade de existir uma conexão entre torcida e Seleção Brasileira. Algo que é construído com bem mais do que vitórias. Haja vista que, mesmo com o triunfo por 1x0 diante do Equador, no Couto Pereira, na rodada passada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026, os torcedores saíram na bronca com o desempenho da equipe. Para repetir o resultado, mas apresentar um futebol mais vistoso, o Brasil deve ter mudanças para o confronto desta terça (10), contra o Paraguai, no Defensores del Chaco.





Aposta

No último treino de preparação para o jogo, Dorival escalou Endrick entre os titulares, no lugar de Luiz Henrique. Com esta alteração, Rodrygo passou a treinar pelo lado direito do ataque. Vinícius Júnior permaneceu na esquerda. No mais, a equipe manteve a base do duelo passado.

Curiosamente, o treinador já havia testado Endrick entre os titulares na quarta-feira passada, logo após o anúncio da lesão de Pedro, cortado da Seleção. Dorival, no entanto, mudou de ideia e escalou Luiz Henrique entre os 11 contra os equatorianos. O atacante do Real Madrid sequer entrou em campo na partida.

Vinícius Júnior

Na ausência de Neymar, Vinícius Júnior se tornou o principal jogador da Seleção Brasileira. Mas, diferente das exibições com a camisa do Real Madrid, que credenciou o atleta a ser o favorito na disputa pelo prêmio de melhor jogador do mundo em 2024, o camisa 7 ainda está devendo com a amarelinha. Mesmo assim, Dorival mantém a confiança no atacante.

"Nós queremos ver o atleta produzindo a todo momento, em todo instante da mesma forma que ele faz no clube. Nós temos ciclos dentro dos clubes. Há momentos em que o Rodrygo vai ser o destaque ao longo de um mês, dois meses, daqui a pouco o Vini vai entrar nessa mesma condição. Estamos em início de temporada, não podemos nos esquecer disso. Geramos sempre uma expectativa grande em cima de garotos que ainda estão no processo de concluir uma formação e de recuperação física de um ano desgastante que tiveram. Precisamos ter muita calma. Essa é a mesma expectativa gerada em cima do Neymar, que a todo momento tinha que ser a solução para nossos problemas", apontou o técnico.

O Brasil é o quarto colocado das Eliminatórias, com 10 pontos. O Paraguai está em sétimo, com seis. Os brasileiros não perdem dos adversários desde 2008, no ciclo de preparação para o Mundial de 2010. No mesmo estádio do confronto deste ano, Roque Santa Cruz e Cabañas garantiram o triunfo por 2x0 para os paraguaios.

Ficha técnica

Paraguai

Gatito Fernández; Velázquez, Balbuena, Alderete e Junior Alonso; Villasanti, Bobadilla, Diego Gómez e Almiron; Julio Enciso e Isidro Pitta. Técnico: Gustavo Alfaro.

Brasil

Alisson, Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Guilherme Arana; André, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Rodrygo, Endrick e Vinícius Júnior. Técnico: Dorival Júnior

Local: Defensores del Chaco (Assunção/PAR)

Horário: 21h30

Árbitro: Andrés Matonte (URU). Assistentes: Nicolás Tarán e Andrés Nievas (ambos do URU)

Transmissão: Globo, SporTV

Veja também

TÊNIS Nº 2 do mundo, Sabalenka se declara em aniversário de empresário brasileiro: "Meu amor"