Holanda x Alemanha: saiba onde assistir ao jogo da Liga das Nações desta terça-feira (10)

A Liga das Nações encerra a segunda rodada nesta terça (10) com um grande clássico do futebol mundial: Holanda x Alemanha.

As duas seleções, que já fizeram final de Copa do Mundo, em 1974 - quando os alemães levaram a melhor -, se enfrentam na Johan Cruyff Arena, em Amsterdã, às 15h45 (horário de Brasília), em partida válida pelo grupo A3 da liga.

O jogo terá transmissão do SporTV 2, na TV fechada, e do Disney +, no streaming.

Como chega a Holanda

A Holanda começou a Liga das Nações com o pé direito. Logo na primeira rodada, a Laranja Mecânica venceu bem a seleção da Bósnia por 5 a 2.

Os holandeses também vêm de uma boa campanha na Eurocopa, quando chegaram até as semifinais da competição, sendo eliminados pela Inglaterra.

Provável escalação

Verbruggen; Dumfries, De Ligt, Van Dijk e Aké; Schouten, Gravenberch, Xavi Simons, Reijnders e Gakpo; Zirkzee. Técnico: Ronald Koeman.

Como chega a Alemanha

A Alemanha também começou bem na Liga das Nações. Os tetracampeões mundias golearam a Hungria pelo placar de 5 a 0 no jogo de abertura da competição.

Já na Eurocopa, a Alemanha, que sediou o torneio, acabou caindo nas quartas de final para a Espanha, que veio a se sagrar campeã da competição.

Provável escalação

Ter Stegen; Kimmich, Schlotterbeck, Tah e Raum; Gross, Andrich, Wirtz, Musiala e Beier; Havertz. Técnico: Julian Nagelsmann.

