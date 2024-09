De Bruyne dispara contra companheiros da seleção da Bélgica: 'Coisas inaceitáveis'

A- A+

O meio-campista Kevin de Bruyne não escondeu a insatisfação com mais uma atuação irregular da seleção da Bélgica.

O capitão do time disparou contra o desempenho da equipe na derrota para a França, por 2 a 0, na segunda-feira (9), em rodada da Liga das Nações. Sem citar nomes, De Bruyne disse que jogadores apresentaram atuação "inaceitável".



"Temos que melhorar em todos os sentidos. Se o padrão que queremos chegar é o melhor, mas não somos mais bons o suficiente para isso, então precisamos dar tudo. Caso contrário, estamos acabados. Posso aceitar que não somos tão bons quanto em 2018, fui o primeiro a perceber isso, mas algumas coisas são inaceitáveis. Não vou dizer exatamente no quê", afirmou.

De Bruyne demonstrou irritação com a postura da equipe ao longo da partida disputada em Lyon, na França. Na sua avaliação, o time foi defensivo demais.

"Ficamos muitos atrás. Se ficar com seis atrás, não tem conexão. Não é sobre transição, é sobre pessoas que não cumprem suas funções", declarou.



A comparação a 2018 faz referência ao grande momento da seleção da Bélgica na Copa do Mundo disputada naquele ano, na Rússia. Na ocasião, os belgas alcançaram a melhor campanha da sua história num Mundial, com o terceiro lugar - eliminaram o Brasil nas quartas de final. Atingiram também o topo do ranking da Fifa.



Desde então, os belgas vêm decepcionando a torcida e os admiradores da chamada "geração de ouro". E, curiosamente, a França vem sendo o grande algoz dos belgas nas principais competições. Mesmo em 2018, os franceses levaram a melhor na semifinal.

Na última Eurocopa, disputada entre junho e julho deste ano, a Bélgica foi despachada pela França nas oitavas. E, na segunda, os franceses levaram a melhor na Liga das Nações.



Técnico da equipe belga, Domenico Tedesco minimizou as declarações do seu principal jogador. "De Bruyne tem uma mentalidade de vencedor", declarou. "Ele é mais emocional e estava decepcionado, por isso que às vezes pode dizer essas coisas."

