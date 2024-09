A- A+

SHOW Oasis estuda ampliar turnê de retorno para 2026, com show em local icônico, diz jornal Uma das motivações da banda seria o fato de que recorde de público em Knebworth, estabelecido por eles, foi batido tempos depois pelo 'rival' do grupo, o cantor Robbie Willians

Confirmada a turnê de retorno após um hiato de 15 anos, o Oasis estuda ampliar o número de apresentações pouco após os ingressos serem rapidamente esgotados pelos fãs.



Com shows marcados para julho, agosto e setembro de 2025, os britânicos já estudam uma nova turnê para 2026, que incluiria um retorno a Knebworth, a cerca de 50km de Londres, onde a banda dos irmãos Gallagher bateram o recorde de público no festival local em 1996 — em evento com mais 250 mil presentes e que completará 30 anos.

Segundo o jornal britânico The Sun, fontes confirmaram à publicação que os irmãos estudam esta possibilidade, mas devem aguardam o fim da turnê do ano que vem (que vai de 4 de julho a 28 de setembro) para tomarem uma decisão. Ainda segundo a publicação, uma das motivações da banda é o fato de que o recorde de público no local foi batido pouco tempo depois pelo "rival" do grupo, o cantor Robbie Willians.

"Noel e Liam sabem que voltar para Knebworth seria icônico e, dada a enorme demanda por ingressos para a turnê de retorno, eles sabem que os ingressos seriam vendidos. E, naturalmente, a perspectiva de quebrar o recorde de Robbie torna a ideia ainda mais atraente. Há uma relação de amor e ódio entre os três, mas Noel e Liam sabem que seria brilhante se pudessem tomar a coroa de Robbie uma última vez", disse uma fonte ao The Sun.

Polêmicas com ingressos esgotados

O órgão regulador da concorrência do Reino Unido disse na semana passada que iniciou uma investigação contra a Ticketmaster sobre como a empresa gerenciou as vendas de ingressos para a já esgotada turnê de retorno da banda, no ano que vem. A disputa, no sábado, por ingressos para 17 shows anunciados em julho e agosto de 2025 viu grandes aumentos repentinos de preços — conhecidos como preços dinâmicos — que enfureceram os fãs. Desde então, a banda agendou mais duas datas, em setembro do ano que vem.

"Estamos trabalhando rapidamente para estabelecer o contexto factual preciso da venda de ingressos do Oasis em 31 de agosto e estamos mantendo abertas todas as possíveis opções de ação", disse a Autoridade de Concorrência e Mercados (CMA) ao governo em uma carta. "Isso inclui possíveis ações de execução quando vemos evidências de possíveis violações da lei de proteção ao consumidor", acrescentou.

A precificação dinâmica, em que uma empresa ajusta seus preços de acordo com as mudanças nas condições de mercado, não é ilegal em si, observou a CMA. Mas "quando as empresas usam preços dinâmicos ou outros sistemas de preços complexos, elas não devem enganar os clientes sobre seus preços e devem ser transparentes sobre como os preços são definidos", disse.

A prática é usada em diversos setores e foi facilitada pelo desenvolvimento de IA e outras ferramentas digitais.

"Em certos contextos, isso pode afetar a confiança dos consumidores nos mercados e sua capacidade de obter bons negócios", acrescentou o órgão regulador. "Refletindo isso, estamos explorando quaisquer questões mais amplas de concorrência e de consumo levantadas pela precificação dinâmica e estamos ansiosos para interagir com seus representantes à medida que nossa análise nessa área se desenvolve."

Oasis nega responsabilidade

O Oasis agora fará seis shows no Estádio de Wembley, em Londres, no ano que vem, além de outras 13 datas em Cardiff, Edimburgo, Manchester e na capital irlandesa, Dublin. A banda divulgou um comunicado nesta quarta-feira à noite negando estar por trás dos preços dinâmicos.

"É preciso deixar claro que o Oasis deixa as decisões sobre ingressos e preços inteiramente para seus promotores e gerência, e em nenhum momento teve conhecimento de que preços dinâmicos seriam usados", disse o comunicado.

O relatório dizia que "reuniões entre promotores, a Ticketmaster e a gerência da banda" resultaram em um acordo para usar preços dinâmicos "para ajudar a manter os preços gerais dos ingressos baixos, bem como reduzir a propaganda enganosa". No entanto, "a execução do plano não correspondeu às expectativas".

Os aumentos de preços levaram o governo do Reino Unido a prometer uma investigação sobre o que a Secretária da Cultura, Lisa Nandy, classificou como uma prática "deprimente". Ela prometeu que o projeto seria revisado como parte da próxima consulta do governo sobre proteção ao consumidor em vendas e revendas de ingressos.

A confusão ocorreu após o anúncio feito no início da semana passada de que os irmãos Noel e Liam Gallagher haviam encerrado sua rivalidade de 15 anos e estavam reunindo a banda fundada na década de 1990 para uma turnê mundial. O Oasis, cujos sucessos incluem "Wonderwall", "Don't Look Back In Anger" e "Champagne Supernova", tocou junto pela última vez em 2009.

