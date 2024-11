A- A+

GOLPE Fãs do Oasis são vítimas de fraude ao comprar ingressos nas redes sociais A turnê de retorno do Oasis está prevista para 2025

Os fãs da banda britânica Oasis, já indignados com os altos preços dos ingressos na turnê de volta do grupo, estão sendo vítimas de "fraudes nas redes sociais", sobretudo no Facebook, informou o Lloyds Bank nesta terça-feira (5).

"Houve centenas de denúncias de fraudes de ingressos desde o anúncio da turnê (final de agosto) e os fãs do Oasis representam cerca de 70% de todas as fraudes de ingressos para shows" desde então, declarou o banco em comunicado.

Em mais de 90% dos casos, "as fraudes começam com um anúncio ou publicação falsa nas redes sociais, a grande maioria no Facebook". Quando o pagamento é realizado, "os criminosos desaparecem" sem entregar os ingressos prometidos, acrescentou a organização financeira, que possui a maior rede de agências bancárias do Reino Unido.

As vítimas perderam em média 346 libras (2.479 reais na cotação atual), mas este valor pode chegar a 1.000 libras (7.166 reais) em alguns casos, detalhou o banco.

A Meta declarou que investe "continuamente na proteção contra a fraude" em suas plataformas e aconselhou que os usuários denunciem estes casos para que a empresa possa "tomar medidas".

Em 31 de agosto, os fãs enfrentaram listas de espera intermináveis e falhas nos sites oficiais de compra, sobretudo o Ticketmaster.

Em setembro, a autoridade da concorrência do Reino Unido abriu uma investigação contra esta empresa devido à sua prática de "preços dinâmicos", que fez com que o valor dos ingressos disparasse para além do inicialmente apresentado.

Os organizadores da turnê afirmaram no final de outubro que cancelariam os ingressos comprados em sites não oficiais, o que poderia afetar milhares de fãs.

Anunciada no final de agosto pelos irmãos Liam e Noel Gallagher, a turnê de retorno do Oasis está prevista para 2025, 15 anos após sua separação.

Veja também

espetáculo Afoxé Oxum Pandá apresenta novo show, "Santería", na Caixa Cultural Recife