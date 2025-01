A- A+

CINEMA 'Emilia Pérez': Por que filme vencedor do Globo de Ouro gera tanta polêmica no México? Longa desbancou 'Ainda Estou Aqui' na categoria 'Melhor Filme em Língua Não Inglesa'

"Emilia Pérez", vencedor de quatro Globos de Ouro na noite desse domingo (5), tem sido criticado no México desde o Festival de Cannes, em maio de 2024, de onde saiu com o Prêmio do Júri e com o Prêmio de Interpretação Feminina para seus quarteto de protagonistas - Karla Maria Gascón, Zoë Saldaña, Selena Gomez e Adriana Paz.

Produção francesa dirigida pelo também francês Jacques Audiard, "Emilia Pérez" é um musical em espanhol que acompanha uma advogada contratada por um traficante que deseja fazer a cirurgia de redesignação sexual e mudar de vida.

'Falta de representatividade'

Os mexicanos, incluindo atores e cineastas do país, criticam a falta de representatividade e a visão estereotipada que o longa faz do país.



Alfonso Cuarón, vencedor do Oscar de Melhor Diretor, chegou a afirmar que o brasileiro " Ainda estou aqui", dirigido por Walter Salles, era o seu favorito para a categoria Melhor Filme em Língua Não Inglesa no Globo de Ouro. O prêmio, no entanto, ficou com "Emilia Pérez".

O longa é criticado também por ter apenas uma atriz mexicana em todo o elenco, Adriana Paz, que tem um papel secundário e não foi a escolhida pelos produtores do filme para concorrer nas categorias de Melhor Atriz Coadjuvante nas premiações.



A escolha ficou com Zoe Saldaña, que levou o Globo de Ouro de Atriz Coadjuvante no domingo. Após as críticas, a direção de elenco de "Emilia Pérez" afirmou que "não havia atores mexicanos talentosos o suficiente". Carla Hool, diretora de elenco do filme, afirmou em entrevista ao SAG-AFTRA que seu foco "era achar a pessoa para interpretar as personagens, sem focar muito no espanhol".

Duas atrizes do elenco, Selena Gomez e Zoe Saldaña, são americanas descendentes de latinos. Karla María Gascón é espanhola. Gomez foi muito criticada pelo espanhol considerado "ruim" pelos mexicanos. A atriz se defendeu, dizendo que teve apenas alguns meses para se preparar para o papel e para falar em espanhol.

"Eu entendo de onde isso vem. Sinto muito por ter feito o melhor que pude com o tempo que me foi dado. Isso não diminui quanto trabalhei e coloquei o coração nesse filme."

Gravado em Paris

Embora a história se passe no México, "Emilia Pérez" foi gravado em Paris. Questionado sobre o quanto estudou o México para dirigir o filme, Jacques Audiard afirmou que não estudou "tanto":

"Eu meio que já sabia o que tinha que entender. Foram mais como detalhes e viemos aqui no México para ver atores, para ver lugares e decorações", afirmou.

Estereótipos trans

A Aliança Gay e Lésbica Contra a Difamação, uma instituição americana, publicou um artigo em seu site em que afirma que "o filme não tem uma boa representação transgênero".

"“Emilia Pérez” recicla os estereótipos, tropos e clichês trans de um passado não tão distante," diz o texto. "É um retrocesso para a representação trans".

Vencedor do Globo de Ouro nas categorias - melhor Filme em Língua Não Inglesa, Melhor Canção Original, Melhor Atriz Coadjuvante em Filme Musical ou Comédia e Melhor Filme Musical ou Comédia - "Emilia Pérez" tem estreia no Brasil prevista para 6 de fevereiro.

Veja o trailer de "Emilia Pérez":





