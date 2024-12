A- A+

REALITY SHOW Enquete atualizada da Fazenda aponta quem será o grande campeão do programa Prêmio para o vencedor do reality da TV Record é de R$ 2 milhões

Mais uma edição do programa 'A fazenda' vai chegando ao fim e o Brasil já conhece os finalistas desta edição. Com a saída de Juninho Bill e Vanessa Carvalho do programa, Gui Vieira, Sacha Bali, Sidney Sampaio e Yuri Bonotto vão disputar o prêmio de R$ 2 milhões entregue ao grande vencedor do reality nesta quinta-feira (18).

Apresentado por Adriane Galisteu, o episódio final de "A fazenda" vai reunir jornalistas, convidados, familiares de finalistas, além de ex-participantes do programa. A transmissão ao vivo vai ocorrer a partir das 22h30, na TV Record.

Quem vai ganhar 'A fazenda'?

Sacha Bali aparece como favorito em todas as pesquisas monitoradas pelo GLOBO. Na enquete da coluna Play, ele aparece com 49,3% de favoritismo seguido de Sidney Sampaio, com 34,09%; Yuri Bonotto, com 10,8%; e Gui Vieira, com 5,68%.

No UOL, a perspectiva segue semelhante, mostrando Bali com ainda mais folga (51,55%). Sidney Sampaio (34,26%) aparece na segunda colocação, e depopis Yuri Bonotto (11,31%), e Gui Vieira (2,88%).

Com 54,7% dos votos, Bali também desponta como favorito na enquete do site iBahia. Sidney Sampaio (29,1%), Yuri Bonotto (9,5%) e Gui Vieira (6,7%) vêm na sequência. Na CNN, ficou assim: Sacha Bali (60%), Sidney Sampaio (22%), Yuri Bonotto (10%), Gui Vieira (8%).

