A- A+

Davi do BBB Entenda por que Davi, do BBB 24, está sendo "cancelado" nas redes sociais Campeão da última edição do reality show, baiano de 21 anos se tornou alvo de críticas nas redes sociais após ser desmentido na web.

O tempo deu uma leve fechada para Davi, campeão do BBB 24. Depois de se envolver numa polêmica, nesta semana, com direito a uma mentira "desmascarada" pelos próprios seguidores nas redes sociais — e até agora não ter se retratado acerca do assunto —, o baiano de 21 anos vê, mais uma vez, seus números despencarem no universo digital.

De um dia para o outro, ele já perdeu 100 mil seguidores no Instagram, tornando-se o "cancelado" da vez na internet. Mas, afinal, o que aconteceu com Davi?

Para entender a "treta", é preciso começar do começo. Na última quarta-feira (17), Davi usou as redes sociais para lamentar que estava "muito doente" e que não conseguiria mais encontrar a namorada, a modelo e dançarina amazonense Tamires Assis, a quem receberia em sua casa, em Salvador (BA), pela primeira vez.

Na ocasião, ele postou, por meio do Instagram, a foto de um termômetro digital marcando a temperatura de 38,6ºC, para mostrar que estava com febre.

Segundo o ex-BBB, o mal-estar era uma reação do corpo ao fato de ele ter coberto um dos braços com uma tatuagem de grande proporção. "Eu não estou me sentindo bem, tá certo? A Tamires estava até para vir hoje para cá, para Salvador, mas ela não vem mais, tá bom? Então, só para vocês não ficarem apertando a mente da menina lá, tá? Só estou deixando claro aqui o real motivo, né?", afirmou ele, por meio de um vídeo nos Stories.

Até que... Os seguidores de Davi perceberam que ele havia publicado uma foto genérica de um termômetro, em imagem pinçada do banco de imagens do Google, para mostrar que estava supostamente com febre. O caso repercutiu negativamente. E o baiano logo excluiu os tais Stories, mas sem se manifestar sobre o assunto.

Enquanto a celeuma rolava solta nas redes sociais, Tamires Assis não sabia de nada. No aeroporto de Brasília, onde havia aterrissado para embarcar num voo de conexão rumo a Salvador, a modelo e dançarina tentava resolver a melhor maneira de cancelar a viagem e conseguir um voo de volta para Manaus (AM), de onde havia vindo — ela mora lá.

"Estou aqui no aeroporto de Brasília, onde seria a conexão para eu ir para Salvador. Vou ter que retornar para Manaus por uma decisão que o Davi teve. Ele disse que não está bem. Eu estava entrando no avião no momento em que ele me mandou uma foto do termômetro (mostrando que estava com) febre e (dizendo) que ele estava passando muito mal", lamentou Tamires, na última quarta-feira (17), em vídeo publicado diretamente do aeroporto de Brasília.

A atitude de Davi provocou revolta. Na tarde desta sexta-feira (19), parte dos seguidores do ex-BBB iniciaram a campanha "Tamires merece respeito", em defesa da dançarina. Por outro lado, os demais seguidores de Davi começaram a empreender ataques contra a dançarina, por meio dos comentários no Instagram, acusando-a de se aproveitar da fama do baiano em benefício pessoal, apenas para ganhar projeção nacional.

"Estou sendo atacada na minha honra, na minha imagem, na minha profissão e na minha condição de mulher. Eu afirmo e reafirmo: a internet não é uma terra sem lei! Os responsáveis serão punidos", afirmou ela, enfatizando que acionou advogados e abriu uma ação judicial contra os detratores de sua imagem nas redes sociais.

Quem era a namorada de Davi?

Davi e Tamires deixaram de se seguir nas redes sociais e apagaram todas as fotos, de seus perfis, em que apareciam juntos. O romance chegou ao fim. "Não importa o costureiro, o tecido ou o preço na etiqueta, quem é pobre de caráter anda sempre mal vestido", compartilhou a dançarina, na madrugada da última quinta-feira (18), em publicação sugestiva.

Davi e Tamires haviam anunciado o relacionamento publicamente no fim de junho, durante o Festival de Parintins. A jovem manauara, que atualmente ocupa o posto de guia na agremiação folclórica Boi Garantido —, a mesma em que Isabelle Nogueira atua como cunhã-poranga — é apontada por internautas como "sósia" da ex-BBB, devido às semelhanças física entre as duas.

Veja também

MODA Adidas retira modelo Bella Hadid de campanha por polêmica sobre Gaza