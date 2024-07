A- A+

TELEVISÃO Vencedor do 'BBB' e contratado da Globo, Davi Brito pede para entrar em 'A Fazenda' Pedido foi feito por Davi Brito em perfil dele nos Stories do Instagram

Leia também

• Casa construída por Davi na Bahia tem aluguel de até R$ 18 mil por fim de semana; veja imóvel

• Davi opina sobre a perda de seguidores pós-BBB: ''Um pouco de racismo''

• Davi decide destino de prêmio de R$ 2,92 milhões do BBB 24

Campeão do BBB 24, Davi Brito pediu uma vaga no próximo elenco de A Fazenda, da Record TV.



"Cadê A Fazenda? Me chama, pelo amor de Deus!", declarou nos stories do Instagram nessa quarta, 10. Davi, porém, é contratado da Globo.

"Se quiser me botar na Fazenda lá, o pau vai quebrar na Fazenda também. Bora? Partiu, Fazenda? Vou virar fazendeiro", acrescentou.

Davi é um dos poucos contratados com exclusividade pela Rede Globo. O contrato vai até o final de julho.



Outros 13 ex-participantes tiveram contrato rompido com a emissora cerca de dois meses após a eliminação, como Nizam, Thalyta, Leidy Elin e Maycon.

A próxima edição de A Fazenda, apresentada por Adriana Galisteu, estreia em setembro.

Além do contrato global, Davi recebeu o prêmio de R$ 2,9 milhões e uma bolsa de estudos durante a competição, encerrada em abril deste ano.

Polêmicas pós-BBB

Desde a saída do reality, Davi tem acumulado polêmicas nas redes sociais. Quando foi sagrado campeão da edição deste ano, Davi tinha 10,5 milhões de seguidores - perdeu mais de 1,5 milhão desde então.

Durante as enchentes do Rio Grande do Sul, Davi pediu doações para viajar até o local com a afirmação de que enfrentava problemas financeiros para custear a viagem.

Em meio aos refugiados climáticos, apareceu sorrindo em uma selfie e ofereceu o próprio Pix para receber doações em vez de destiná-los a instituições de solidariedade especializadas. Posteriormente, Davi divulgou uma nota em que disse que a viagem foi doada por uma companhia aérea.

Veja também

Iza Iza agradece apoio após expor traição de Yuri Lima: "Me sentindo abraçada"