famosos Davi, do BBB 24, apaga fotos com dançarina e perde 100 mil seguidores Romance entre ex-BBB, Davi, e dançarina amazonense, Tamires, chega ao fim após baiano de 21 anos dizer que estava com febre e ser desmascarado por seguidores

O romance entre Davi, campeão do BBB 24, e a dançarina e influenciadora digital amazonense Tamires Assis foi meteórico — e, sim, já virou pó.

Após usar as redes sociais, na última quarta-feira (17), para dizer que estava muito doente e que, por isso, havia precisado desmarcar o primeiro encontro com a namorada em Salvador, sua terra natal, o ex-BBB acabou desmascarado pelos próprios seguidores.

Internautas apontaram, na ocasião, que a foto de um termômetro marcando 38,6°C, postada por ele para comprovar que estava muito mal de saúde, havia sido retirada do banco de imagens do Google.

Pois bem, a web ficou em polvorosa, e o rapaz de 21 anos apagou a tal foto, sem se pronunciar a respeito do assunto. Mas a polêmica não acabou aí.

Em 24 horas, entre a última quarta-feira (17) e esta quinta-feira (18), após a repercussão negativa do caso, Davi perdeu 100 mil seguidores.

O ex-BBB apagou de sua conta no Instagram, nesta manhã, todas as fotos em que aparecia ao lado da dançarina. Tamires fez o mesmo.

Os dois deixaram de se seguir nas redes sociais. "Não importa o costureiro, o tecido ou o preço na etiqueta, quem é pobre de caráter anda sempre mal vestido", compartilhou a dançarina, nesta madrugada, por meio dos Stories do Instagram.

Affair de Davi, dançarina Tamires Assis faz post após ser enganada por ex-BBB (Foto: Reprodução/Instagram)

A atitude de Davi provocou revolta entre seguidores, já que ele comunicou a suposta doença para a namorada no momento em que ela embarcava no voo de conexão, em Brasília, para seguir rumo ao destino final, em Salvador.

A dançarina publicou um vídeo, na última quarta-feira (17), em que aparecia no Aeroporto Internacional de Brasília (BSB), para explicar a situação, ainda sem se dar conta da celeuma que já tomava conta da internet.

"Estou aqui no aeroporto de Brasília, onde seria a conexão para eu ir para Salvador. Vou ter que retornar para Manaus por uma decisão que o Davi teve.

Ele disse que não está bem. Eu estava entrando no avião no momento em que ele me mandou uma foto do termômetro (mostrando que estava com) febre e (dizendo) que ele estava passando muito mal", lamentou Tamires, na última quarta-feira (17), em vídeo publicado diretamente do aeroporto de Brasília.

Davi e Tamires haviam anunciado o relacionamento publicamente no fim de junho, durante o Festival de Parintins. A jovem manauara, que atualmente ocupa o posto de guia na agremiação folclórica Boi Garantido —, a mesma em que Isabelle Nogueira atua como cunhã-poranga — é apontada por internautas como "sósia" da ex-BBB, devido às semelhanças física entre as duas.

"As duas parecem irmãs gêmeas", comentou um usuário do X (antigo Twitter). "Olha só, a boca de coração é a mesma boca. E o rosto da Tamires, que é pontudo, também é igual ao da Isabelle. São gêmeas", analisou outra pessoa, na mesma rede social. "Tamires é o clone oficial da Isabelle", brincou mais um internauta. "Isabelle conseguiu ter uma sósia agora", escreveu outra uma pessoa.

Quem conheceu Tamires Assis há dez anos talvez não a reconheça hoje. A jovem realizou dezenas de procedimentos estéticos e cirurgias plásticas ao longo da última década e transformou radicalmente o corpo e o rosto nesse período. As mudanças no visual da moça, que trabalha como modelo e influenciadora digital, impressionam internautas desde que o romance com o ex-BBB veio à tona nas redes sociais.

Natural de Manaus (AM)), Tamires não esconde que se submeteu (e ainda se submete) a vários procedimentos estéticos, entre os quais lipoaspiração, preenchimento labial, rinoplastia, implante de próteses de silicone, bronzeamento artificial, harmonização facial e aplicações de bioestimuladores de colágeno, entre outros.

Antes e depois: Tamires Assis, affair do ex-BBB Davi, fez vários procedimentos estéticos (Foto: Instagram/Reprodução)

Nas redes sociais, diante das semelhanças físicas com Isabelle, muitos internautas apontam que Tamires deve ter seguido os mesmíssimos passos da colega, que também alterou radicalmente a própria aparência por meio de procedimentos estéticos.

Antes e depois de Isabelle, do "BBB 24" (Foto: Reprodução)

No início de julho, Davi usou as redes sociais para se declarar para a então namorada. ""Te amo, amor", comentou ele, ao publicar uma foto em que aparecia ao lado da moça e cuja legenda escrita por ela era: "Você me faz tão bem".

