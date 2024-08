A- A+

Estrela da casa "Estrela da casa": conheça os 14 participantes do novo reality da TV Globo Programa, que estreia na próxima terça (13), vai confinar artistas que aspiram uma carreira de sucesso e disputam prêmio de R$ 500 mil

Está chegando o dia. O novo reality show da TV Globo, “Estrela da casa”, estreia na próxima terça-feira (13), mas na noite desta quinta-feira o público conhece os 14 selecionados para o formato original e inédito da emissora.

Os participantes são aspirantes a cantores que disputam um prêmio de R$ 500 mil e uma carreira gerida pela Universal Music, com direito a turnê por todo o Brasil.

Apresentado por Ana Clara, o “Estrela da casa” será exibido ao vivo, de domingo a domingo, depois de “Renascer” e do “Fantástico”, com câmeras 24h no Globoplay.

Há participantes cujo estilo é sertanejo, gospel, trap, de forma que todos os gêneros musicais estão contemplados no programa. Logo após o anúncio, aliás, estarão disponíveis em plataformas de streaming uma música inédita de cada um dos artistas para o público começar a conhecê-los pela voz.

Veja abaixo quem são os participantes do programa:

MC Mayarah

MC Mayarah tem 29 anos, é carioca e mora na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Trabalha desde criança para ajudar a família e ter o próprio dinheiro.

Já vendeu balas de coco, fabricou pulseiras e hoje atua como camelô. Sua paixão pela música teve início quando ingressou em um coral evangélico por incentivo do avô, ainda na infância.

Nunca estudou teoria musical, mas adora compor. Suas letras retratam sua origem humilde e o empoderamento feminino. Seu estilo é o funk, gênero musical com o qual quer perseguir a oportunidade de realizar seus sonhos: “É a minha chance de ter um quintal grande para o meu filho correr e poder colocar uma piscina de mil litros”, detalha.

Rodrigo Garcia

Garçom, cantor e compositor, Rodrigo Garcia tem 24 anos e mora em Manaus, no Amazonas. Cresceu vendo o tio brincar de ser DJ nas festas de família e sempre ouviu todo tipo de música, mas foram as bandas de forró e piseiro, ritmo que vai defender no reality que o conquistaram.

Começou a cantar na adolescência, época em que também aprendeu sozinho a tocar violão depois de uma desilusão amorosa. Já trabalhou como ajudante de pedreiro, pintor, carpinteiro e foi maitre de um restaurante em São Paulo, mas a música falou mais alto.

“No final busquei o que eu gosto, quero e sonho. Quero a oportunidade de mostrar tudo isso para as pessoas que não acreditaram em mim”, afirma.

