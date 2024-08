"Estrela da casa": mãe de Gael Vicci se apresenta na igreja e até fazendo o cabelo de clientes

A- A+

Gael Vicci tem mostrado o seu talento no “ Estrela da casa”, reality show da TV Globo. Mas fora das instalações do programa quem também tem soltado a voz é a mãe dele, a cabelereira Luciana Rodriguez. Em diversas mídias, além de declarar sua torcida pelo filho no programa, ela compartilha vídeos cantando em eventos da igreja e até trabalhando.

Um dos vídeos, gravado em Armação dos Búzios, no Rio de Janeiro, ela aparece em uma praça cantando hinos religiosos. A ligação com a música na igreja vem de um bom tempo.

Em sua apresentação, Gael afirma ter crescido vendo a mãe e a avó cantarem no templo. Assim, ele se sentiu incentivado a entrar no universo musical também.

Luciana também canta para as suas clientes enquanto faz o cabelo delas. Em várias publicações ela deixa o trabalho de lado para fazer uma apresentação de “I Will Always Love You”, de Whitney Houston.

Em outro, ela usa uma prancha de cabelo como microfone para cantar “Erro gostoso”, sucesso na voz de Simone Mendes. “Quem canta seus males espanta. Minhas clientes lindas me aturando. Ignorem os agudos, foi empolgação”, brinca ela.

Ator, cantor e compositor, Gael Vicci tem 18 anos, é natural de Cachoeiras de Macacu, no Rio de Janeiro, mas mora em São Paulo. Aos dez anos, ingressou no teatro e não saiu mais. Hoje, trabalha com teatro musical e contação de histórias para crianças.

“Sei que ainda tenho muito para viver, mas o que vivi tem me ajudado a criar bagagem artística e maturidade”, afirma ele, que costuma ter como tema de suas composições o amor e suas próprias vivências.

Gael se considera bastante falante e ligado no 220 volts. Tem como hobby o karaokê e conta que o fato de ser “muito cantante” já virou uma brincadeira entre seus amigos, que de vez em quando pedem que ele se desligue um pouco. Mas ele não se importa: “Gosto de ser assim. Acho que a vida não é só a gente ser triste”.

A divisão da casa com outros artistas no “Estrela da Casa” tampouco representa uma preocupação para o artista, que já morou em uma república com outras 11 pessoas. Solteiro, diz estar animado para viver novas experiências e mostrar sua arte e seus sentimentos para as pessoas. É apaixonado por MPB e música pop, gênero que vai defender na disputa.

