A- A+

MÚSICA Evento em homenagem a Marília Mendonça anuncia novos cantores no line-up; veja lista Alok, Jão, Ludmilla, Luísa Sonza, Luiza Martins, Murilo Huff e Xamã são alguns nomes já confirmados no festival

Organizadores do evento "This is Marília Mendonça" — que promoverá uma homenagem musical a Marília Mendonça, em São Paulo — divulgaram, nesta segunda-feira (16), uma nova leva de nomes de artistas que estarão no line-up do festival.



Os cantores Luan Pereira, Marcos & Belutti e Tierry engrossam a lista de atrações junto a Alok, Jão, Ludmilla, Luísa Sonza, Luiza Martins, Murilo Huff, Péricles, Xamã, Yasmin Santos e Zé Neto & Cristiano.

Maior show ao vivo que o Spotify já organizou mundialmente, "This is Marília Mendonça" reunirá artistas da música brasileira para celebrar o legado da sertaneja, que continua sendo uma das artistas mais ouvidas do país mesmo após a morte, em decorrência de um acidente de avião, em novembro de 2021.



Os artistas vão se apresentar no dia 5 de outubro, no Allianz Parque, na capital paulista, numa grande festa em memória da cantora.

Os ingressos custam a partir de R$ 142 (inteira) + taxas, e R$ 71 (ingresso meia-entrada social mediante doação de 1kg de alimento) + taxas.

Criado pelo Spotify em estreita colaboração com a família de Marília Mendonça, "This is Marília Mendonça" pretende oferecer aos fãs uma oportunidade única de reviver suas canções ao vivo.

Veja também

Narah Baptista Modelo brasileira Narah Baptista revela que está grávida do ator Vincent Cassel