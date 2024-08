Tudo o que se sabe sobre briga de irmão de Marília Mendonça com Maiara e Maraisa

A- A+

A web acompanhou nos últimos dias rumores de desavença envolvendo a família da sertaneja Marília Mendonça, morta aos 26 anos em 2021, e a dupla Maiara & Maraisa. O episódio começou quando as artistas, que tinham na Rainha da Sofrência uma de suas melhores amigas, recusaram participar do festival "This is Marília Mendonça". Depois disso, houve indiretas no X (ex-Twitter) e unfollows no Instagram.

Na última semana, Maiara e Maraisa tornaram pública a decisão de não participar do tributo. “Somos fortes e conseguimos suportar muitas dores, mas esta ainda não nos sentimos capazes. Perdão, ainda temos uma ferida aberta e estar neste palco, olhar para o lado e não ver a Marília é algo acima do suportável para nós, como seres humanos”, disseram as artistas por meio de um comunicado, de acordo com o gshow.





Marília Mendonça e Maiara e Maraisa: trio conhecido como Patroas acabara de firmar parceria — Foto: Divulgação

“Não temos dúvida que será um evento lindo e terá todo nosso apoio”, finalizaram.





Depois, já na última segunda (5), Maiara ainda voltou a comentar sobre o assunto em um show da dupla. “Eu sei que eu não preciso sair desse palco para fazer homenagem nenhuma, e, na verdade. Foi ela quem me escolheu e me colocou nessa situação de todo show ter que cantar para ela”, disse ela. O recorte foi parar nas mídias sociais.

O vídeo, ao que parece, provocou o descontentamento do irmão de Marília, que foi ao X fazer um desabafo sobre o caso. “Que a minha cabeça role, que meu sangue escorra no chão, mas a minha guerra é correr atrás de cada gota de suor que a minha irmã derramou para encher o bolso de pessoas. Esperem que vocês vão saber porque essa é a minha guerra”, escreveu João Gustavo.

CHOCADO com o barraco do irmão de Marília Mendonça e os shades pra Maiara e Maraísa. pic.twitter.com/ST2vRW2MIN — Dan Pimpão ️‍ (@DanPimpao) August 6, 2024

“Estou cansado! É bom que o assunto não morra já que tem gente que não quer que ele morra. Quando decidir abrir a merda da minha boca para falar, juro que não vou deixar nada para trás. Tudo de horrível que fizeram e que eu guardo desde sempre, tudo que vivi calado com a Marilia, vou falar”, disse ele em uma outra publicação, antes de desativar a conta.

Após isso, o garoto foi rápido e deu unfollow nas artistas, aumentando os rumores de uma fissura na relação entre a família e as cantoras do feminejo. A web aponta que Ruth também deixou de acompanhar as publicações da dupla após a negativa para participar do festival em memória da filha.





João Gustavo, irmão de Marília Mendonça — Foto: Reprodução/Instagram

Maiara e Maraisa, entretanto, continuam a seguir tanto a mãe de Marília quanto o irmão dela — até verificação na noite da última terça-feira (6) —, que teria feito as ameaças de não “deixar nada para trás”.

