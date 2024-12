Ex de Johnny Depp, Amber Heard comenta denúncia de Blake Lively contra Justin Baldoni: "Vi de perto"

A- A+

Amber Heard, ex-mulher de Johnny Depp, comentou nesta segunda-feira a denúncia de Blake Lively contra Justin Baldoni, que estrelou juntamente com ela e dirigiu o filme " É assim que acaba", lançado em agosto deste ano. No fim de semana, a atriz entrou com uma queixa contra ele, alegando a prática de assédio sexual durante as gravações do longa-metragem e a mobilização de uma campanha de difamação contra ela durante a divulgação.

Os advogados de Baldoni e da produtora Wayfarer Studios e seus representantes, também citados na denúncia, classificaram as acusações como “vergonhosas,” “graves e categoricamente falsas".

“As redes sociais são a personificação absoluta do ditado clássico: ‘Uma mentira percorre metade do mundo antes que a verdade consiga calçar suas botas’,” disse Amber Heard à rede de TV NBC. “Eu vi isso de perto e em primeira mão. É tão assustador quanto destrutivo.”

Amber Heard fez referência ao fato de o jornal " The New York Times" ter divulgado detalhes da denúncia apresentada por Blake Lively que mostram que Baldoni contratou a TAG, mesma empresa de relações públicas que Johnny Depp utilizou durante o processo de difamação de 2022 Heard x Depp. O imbróglio foi vencido pelo ator.

Nas mensagens expostas na denúncia de Blake, Melissa Nathan, da TAG, diz em determinada conversa que "Você sabe que podemos (a TAG) enterrar qualquer um".

