Família de Marília Mendonça aciona Justiça após fast-food citar cantora em decoração de Halloween

A família da cantora Marília Mendonça notificou judicialmente, nesta semana, uma unidade franqueada da rede de fast-food Subway, em Manaus (AM), após circularem imagens de uma decoração especial de Halloween com uma referência à artista.



Conforme apurou o GLOBO, representantes jurídicos da família da artista — que morreu, aos 26 anos, em novembro de 2021, devido a um acidente aéreo — vão abrir uma ação na Justiça, alegando dano à imagem e ao nome de Marília, já que houve utilização indevida por parte do estabelecimento.

Nas imagens compartilhadas nas redes sociais — e que revoltaram muitos fãs da sertaneja —, o nome de Marília Mendonça aparece escrito num pedaço de papelão que imita uma lápide.



Em outras "lápides", há referência a outras personalidades midiáticas que já morreram, entre as quais Michael Jackson (1958-2009). Admiradores do legado da cantora apontaram falta de respeito com os artistas. "Brincadeira de mau gosto", opinou uma pessoa por meio do X. "Uma lápide como decoração? Marília merece respeito", reclamou outra pessoa.

— Já estamos tomando as providências legais — afirma, ao GLOBO, o advogado Robson Cunha, representante da família de Marília Mendonça.

Após a repercussão do caso, a rede de fast-food se manifestou por meio de nota. "Esclarecemos que o incidente em questão foi um caso isolado, realizado por um de nossos franqueados, e que estamos tratando a situação com a máxima seriedade e atenção. Lamentamos profundamente que essa ação possa ter causado desconforto ou ofendido os fãs e admiradores", informou o Subway.

A rede de fast-food acrescenta que está tomando as "medidas cabíveis", já que a decoração de Halloween não havia sido autorizada pela matriz. "Estamos comprometidos em promover um ambiente positivo e acolhedor para todos em nossas lojas. Agradecemos a compreensão de todos", finalizou a marca.

