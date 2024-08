A- A+

CELEBRIDADES Fãs de Jenna Ortega fazem fila para ver atriz no Festival de Cinema de Veneza Evento italiano aposta no peso das celebridades de Hollywood este ano, após ter sofrido com a greve em 2023

Na quarta-feira de manhã (28), várias horas antes de "Os fantasmas ainda se divertem", de Tim Burton, abrir o Festival de Cinema de Veneza, dezenas de jovens já estavam acampados no Palazzo del Cinema na esperança de ver uma das estrelas do filme.

Enquanto muitos observavam a cena, um adolescente parou em uma bicicleta, acompanhado pelos pais. Todos os três esticaram o pescoço para verificar o tapete vermelho ainda vazio. "Jenna Ortega vai passar por aqui?", perguntou o pai. O menino assentiu timidamente e seus pais trocaram sorrisos. "Esse é o grande amor dele, sabia?", disse o pai.

A escalação de Ortega, da popular série "Wandinha", ajudou a aumentar o interesse na sequência de Tim Burton, e também turbina, junto com outras estrelas de Hollywood, o festival de cinema. No ano passado, Veneza teve que se contentar com pouquíssimos astros de primeira linha, já que a greve dos atores proibiu qualquer um que tivesse aparecido em um filme de um grande estúdio de fazer divulgação para ele.

Assim, o romance "Rivais", com Zendaya, planejado como a glamurosa abertura do festival do ano passado, foi retirado da programação e substituído pelo drama de guerra italiano "Comandante". Embora esse filme tenha seus destaques, não atraiu adolescentes fazendo fila para vê-lo às 11h da manhã.

Numa entrevista coletiva na tarde de ontem, o diretor artístico do festival, Alberto Barbera, lembrou-se de ter experimentado "esse sentimento terrível — esse luto, se preferir" quando a greve tirou do evento seu filme de abertura e a maioria de suas estrelas.

"Foi um grande golpe que recebemos", disse ele. "Havia muita preocupação, é claro, de que a falta de talento pudesse de alguma forma minar a eficácia da máquina deste festival, que também está associada a uma forte promoção."

Em outras palavras, enquanto o cinema é a alma de qualquer festival de cinema, a celebridade é o que realmente vende. Barbera afirmou que a programação estrelada deste ano será exatamente o oposto da edição anterior: "Temos a maior lista de talentos presentes, que realmente caminharão por nosso tapete vermelho, em anos."

A coletiva de imprensa de "Os fantasmas ainda se divertem" forneceu uma prévia adequada do que está por vir: quando Ortega, 21, subiu ao palco ao lado de Michael Keaton, Winona Ryder e o resto do elenco, ela disse que se sentiu intimidada pelo poder das estrelas ao seu redor.

"Eu tentei ficar quieta no canto", disse Ortega, "Para não atrapalhar o trabalho da adorável Winona."

A sequência precisou de mais de 35 anos para ser montada, em parte por causa das agendas ocupadas de Burton e suas grandes estrelas. Sabendo disso, o diretor consideraria um terceiro filme?

“Vamos fazer as contas”, ele disse ironicamente. “Levei 35 anos para fazer isso, então terei 100. É possível, com a ciência médica hoje em dia, mas não acredito.”

