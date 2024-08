Os melhores filmes lançados em 1999: New York Times divulga lista feita por roteiristas e críticos

A- A+

No 25º aniversário do que muitos acreditam ser o melhor ano da história do cinema, The New York Times pediu a roteiristas e críticos de cinema que compartilhassem o filme de 1999 que eles mais amam ou que sentem que é mais esquecido pelo público.

Melhor Comédia: 'Quero ser John Malkovich' (escolha de Kyle Buchanan)

Coroando uma década de comédias que obtiveram ótimas críticas, "Quero ser John Malkovich", de Spike Jonze (disponível na maioria das principais plataformas) aumentou as apostas com a premissa mais absurda até agora: quando um marionetista oprimido (John Cusack) aceita um emprego de escritório para sobreviver, ele descobre um portal oculto que lhe permite entrar na mente do ator de personagem de fama média John Malkovich.





O instinto mais inteligente de Jonze é resistir a acumular um conceito que já é perigosamente inteligente. Em vez disso, o filme é subestimado, íntimo e até um pouco "sujo". Mas essa abordagem ao roteiro surpreendente de Charlie Kaufman deixa espaço para os espectadores se perguntarem enquanto assistem: Por que temos tanta certeza de que nossas vidas melhorariam com um mínimo de fama? E esses corpos são os recipientes errados para o que sentimos por dentro?

Outros favoritos de Buchanan de 1999: “eXistenZ”, “Três Reis”, “Eleição”, “O talentoso Ripley”.

Melhor Drama: 'Bom trabalho' (escolha de Manohla Dargis)

Uma exploração assombrosa do desejo e da violência, “Bom trabalho”, de Claire Denis (disponível nas principais plataformas), se passa no país do leste africano de Djibuti, um antigo território francês. Lá, soldados da Legião Estrangeira Francesa praticam exercícios, seus corpos sincronizados e individualidades subordinadas. Às vezes, eles dançam com mulheres africanas, seus olhares evocando desconfortavelmente a história compartilhada pelos ex-colonizados e seus colonizadores.

Vagamente inspirado na novela de Herman Melville, "Billy Budd", o tour de force sedutor de Denis toma forma depois que um soldado (Grégoire Colin) resgata outro, um ato que perturba um sargento (Denis Lavant). O soldado "seduziu todo mundo", diz o sargento em voz off. "No fundo, eu sentia uma espécie de rancor, uma raiva transbordando." Com diálogo mínimo, visuais arrebatadores e atenção meticulosa aos detalhes sensuais, Claire Denis mapeia elipticamente o que une esses homens — traçando linhas entre amor e ódio, passado e presente, nação e eu, masculinidade e militarismo — em um filme que permanece tão perturbador quanto sedutor.

Outros favoritos de Dargis de 1999: “Tudo sobre Minha Mãe”, “Pola X”, “Rosetta”, “O tempo redescoberto”.

Comédia mais subestimada: 'Como enlouquecer seu chefe' (escolha de Jason Zinoman)

Como várias comédias de Mike Judge, “Office Space” (disponível nas principais plataformas) não foi totalmente apreciado quando estreou, mas surgiu como um clássico moderno. Anos antes do seriado “The Office”, esta sátira capturou a labuta esmagadora da vida de colarinho branco no escritório. Mas enquanto seu retrato de chefes passivo-agressivos e jargões corporativos sem sentido é atemporal, o filme se beneficia da era em que foi feito: o primeiro boom da internet, uma disrupção mais inocente e menos lucrativa.

As idiotices das empresas de tecnologia parecem então pitorescas em comparação com os gigantes que virão. Os alvos do filme, incluindo cadeias que coagem os funcionários a se expressarem com peças de "talento" e gerentes intermediários cujo trabalho parece estar criando a aparência de trabalho, refletem o absurdo benigno do momento. A situação do protagonista propositalmente insípido (Ron Livingston) não parece melodramática, mas sim ridícula.

O juiz poderia atacar a cultura com uma marreta (veja “Idiocracia”, 2006), mas podemos rir de “Como enlouquecer seu chefe” mesmo depois de vê-lo dezenas de vezes porque ele o fez com um toque leve.

Outros favoritos de Zinoman de 1999: “Quero ser John Malkovich”, “O teste decisivo”, “O Informante”, “A Bruxa de Blair”.

Melhor melodrama: 'Tudo sobre minha mãe' (escolha de Mekado Murphy)

O vermelho nunca pareceu tão atraente, tão empoderador e tão apaixonado quanto em "Tudo sobre minha mãe" (streaming no Max), o melodrama imponente de Pedro Almodóvar. A cor é usada com ousadia pelos protagonistas maternos em diferentes pontos desta história não convencional. Uma coordenadora de transplante de órgãos que perdeu seu filho em um acidente sai em busca do outro pai do menino, uma mulher transgênero que não sabe que teve um filho.

No papel, os personagens podem parecer mais em casa em uma novela, mas Almodóvar instila cada um com complexidade e humanidade, nos guiando por suas vidas interiores com um toque sensível. E, no entanto, o filme ainda deixa espaço para um pouco de atrevimento ao estilo Bette Davis e um pouco de excesso de Blanche DuBois misturados para uma boa medida. Um marco na carreira eclética do diretor, o filme é ancorado por performances destemidas de Cecilia Roth, Marisa Paredes, Antonia San Juan e Penélope Cruz.

Outros favoritos de Murphy em 1999: “Quero ser John Malkovich”, “Clube da Luta”, “A Bruxa de Blair”, “Magnólia”.

Melhor animação: 'O gigante de ferro' (escolhido por Reggie Ugwu)

“O gigante de ferro” (disponível nas principais plataformas) parecia antiquado no dia em que foi lançado. Isso se deveu em parte à sua história — o diretor Brad Bird, adaptando vagamente um romance infantil britânico para sua estreia no cinema, ambientou-o na América no final da década de 1950, com todas as convulsões sociais, tecnológicas e culturais daquele período. Mas também foi circunstância.

No verão de 1999 — alguns meses antes de “Toy Story 2” definir o próximo quarto de século da animação americana — um filme animado em 2D, não franqueado e distribuído nos cinemas, já parecia uma transmissão de uma era passada. Eu era adolescente quando o vi pela primeira vez, por meio de uma apresentação especial na TV a cabo. Meu irmão mais novo e eu, supostamente envelhecendo fora dos "desenhos animados", imediatamente nos apaixonamos por Hogarth e seu gigante de estimação do espaço sideral, que curam a solidão um do outro em meio às incursões implacáveis de um mundo em mudança.

Outros favoritos de Ugwu de 1999: “Matrix”, “Noivo em Pânico”, “Magnólia”, “Austin Powers: O agente bom de cama”.

Melhor documentário: 'Dr. Morte' (escolhido por Alissa Wilkinson)

Os melhores documentários de 1999 frequentemente induziam os espectadores a aprender com a história, para que ela não se repetisse. Mas entre eles, “Dr. Morte” de Errol Morris (streaming no AMC+) permanece como o mais assustadoramente relevante 25 anos depois. Morris primeiro nos apresenta Leuchter como ele se vê: um humanitário que acredita na pena de morte, mas quer torná-la indolor, e passou sua carreira inventando versões mais humanas de dispositivos como a cadeira elétrica.

Mas o filme dá uma guinada brusca quando as visões de Leuchter como um negador do Holocausto entram em cena. Ele tem certeza de que está certo, mesmo diante de resmas de evidências e sua própria inexperiência com o assunto. É um retrato de autoilusão, de se recusar a reconhecer fatos como algo mais do que a opinião de alguém — e Morris, de maneira típica, simplesmente lhe dá corda suficiente para se enforcar.

Outros favoritos de Wilkinson de 1999: “Buena Vista Social Club”, “Sud”, “American Movie”, “On the Ropes”.

Melhor comédia romântica: 'Um Lugar Chamado Notting Hill' (escolhido por Stephanie Goodman)

1999 foi um ano fantástico para comédias românticas ("10 Coisas que Odeio em Você", "Mensagem para você", "Ela é Demais"), mas foi um ano ainda melhor para as comédias românticas de Julia Roberts. Este foi o fim da era de queridinha da América, e você pode ver seu sorriso (e química com Richard Gere) iluminar "Noiva em Fuga". No superior "Um Lugar Chamado Notting Hill" (disponível nas principais plataformas), no qual ela interpreta uma versão de si mesma como uma estrela de Hollywood, esse sorriso atrai o dono da livraria de Hugh Grant e seus amigos excêntricos do mesmo jeito que o sol atrai girassóis.

Mas não consegue encobrir a tristeza ou as preocupações de sua personagem, pois o trabalho e um relacionamento anterior intervêm, e a sensação de que os adultos estão falando aqui é um dos pontos fortes do filme. Felizmente, o diretor Roger Michell conteve os excessos fofos demais aos quais o roteirista Richard Curtis ("Simplesmente Amor") pode ser propenso. O resultado é uma visão muito rara: a comédia romântica inteligente.

Outros favoritos de Goodman de 1999 : “O estranho”, “Quero ser John Malkovich”, “Como enlouquecer seu chefe”, “Os picaretas”.

Melhor filme de terror: 'O teste decisivo' (escolhido por Rumsey Taylor)

Os filmes de Takashi Miike variam de filmes infantis a filmes de terror hiperviolentos, musicais e adaptações de videogame de nicho. Seus interesses temáticos e tópicos díspares são incorporados em “O teste decisivo” (disponível em Tubi , Kanopy ou AppleTV+). O filme começa como um drama romântico solene, retratando um viúvo em luto que se apaixona por uma jovem que conheceu por meio do pretexto de que está fazendo um teste com ela para um melodrama.

O terno namoro é prejudicado por vislumbres do passado alarmante da mulher: abuso sexual, decapitação e desmembramento, e o saco de estopa em seu apartamento que parece conter algo vivo. Isso culmina em uma conclusão espetacularmente demente, uma inversão gritante e contundente do desequilíbrio de poder que antes caracterizava esse romance malfadado. O viúvo, visto em close-up e em agonia, olha desesperadamente para a jovem, agora sentada em seu corpo flácido. “Palavras criam mentiras”, diz ela. “A dor é confiável.”

Outros favoritos de Taylor em 1999: “American Hollow”, “Bom trabalho”, “Dr. Morte” e “eXistenZ”.

