Francis Ford Coppola diz que não queria que seu novo filme, "Megalópolis", fosse "woke"

O diretor Francis Ford Coppola contou que não queria que seu novo filme, Megalópolis, fosse considerado "woke", em entrevista à edição americana da revista Rolling Stone.

O termo pode ser usado de forma pejorativa para descrever pessoas que são consideradas "muito politizadas" ou "canceladoras".

O lendário diretor de O Poderoso Chefão e Apocalypse Now ainda destacou a presença de atores "cancelados" no filme, como John Voight e Shia LeBeouf.

Megalópolis será lançado em 31 de outubro no Brasil e distribuído em território nacional pela O2 Play.