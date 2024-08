Cinema: filmes em cartaz no Recife e RMR de 29 de agosto a 4 de setembro; confira

A- A+

Na programação dos cinemas do Recife e RMR hoje, tem a estreia de "Estômago 2 - O Poderoso Chef", continuação de um clássico do cinema nacional, e do aclamado filme de terror "Longlegs - Vínculo Mortal", além da animação "Pets em Ação!". Confira a seguir os filmes em cartaz de 29 de agosto a 4 de setembro:



ESTREIA



"Estômago 2 - O Poderoso Chef"

A fantástica e divertida jornada de nosso “anti-herói” preferido, Raimundo Nonato (João Miguel), e suas aventuras filosófico-culinárias continuam. Dezesseis anos depois dos acontecimentos do primeiro filme, Nonato virou o chef dos chefs na prisão, encantando com seu talento culinário e saborosa lábia tanto o diretor do presídio quanto o veterano líder dos detentos (Paulo Miklos). Até que um terceiro chefão, o mafioso italiano Dom Caraglio (Nicola Siri), chega para disputar o controle da penitenciária e o privilégio de ser servido pelo carismático cozinheiro. Ao mesmo tempo, conheceremos os tortuosos caminhos que transformaram o pacato filho da dona de um restaurante brasileiro no sul da Itália no poderoso chefe que, anos depois, vem ao Brasil desafiar o crime organizado por causa de Nonato.

Direção: Marcos Jorge







"Longlegs - Vínculo Mortal"

A agente do FBI Lee Harker (Maika Monroe) é designada para um caso envolvendo um serial killer impiedoso que se autointitula Longlegs (Nicolas Cage). O assassino costuma deixar pistas com símbolos nas cenas do crime que apenas a agente é capaz de decifrar. A investigação toma rumos inesperados, enquanto Harker descobre uma conexão macabra com o assassino.

Direção: Oz Perkins







"Cidade; Campo"

O filme apresenta duas histórias sobre migração entre a cidade e o campo. Na primeira parte, após o rompimento de uma barragem inundar sua terra natal, a trabalhadora rural Joana se muda para São Paulo para encontrar sua irmã Tânia, que mora com o neto Jaime. Joana luta para sobreviver na “cidade do trabalho”. Na segunda parte, Flávia se muda com Mara, sua companheira, para a fazenda que herdou do pai, falecido recentemente. A natureza obriga as duas mulheres a enfrentar frustrações e lidar com memórias e fantasmas.

Direção: Juliana Rojas







"Pets em Ação!"

Gracie e Pedro não poderiam ser mais diferentes! Ela é uma cachorrinha de raça que acredita ser a melhor de todas, enquanto ele é um gato adotado que se contenta com aventuras nas ruas e até jantar do lixo. Apesar de serem da mesma família, eles não se suportam e vivem discutindo por qualquer coisinha. Durante uma viagem em família, eles acabam se perdendo no aeroporto e, agora, Gracie e Pedro precisam superar suas diferenças e unir forças para encontrar o caminho de volta para casa e para a família que tanto amam.

Direção: Kevin Donovan e Gottfried Roodt







"Zé"

José Carlos da Mata Machado, líder do Movimento Estudantil Brasileiro, participa de um grupo de resistência contra a ditadura militar no Brasil. Perseguido, deixa o conforto de uma vida burguesa para trabalhar com alfabetização e conscientização política no interior do nordeste, na clandestinidade. Baseado em uma história real.

Direção: Rafael Conde

"A Caça"

Uma jovem atravessa o Mar Mediterrâneo com um grupo de refugiados para escapar do seu país que está em guerra civil. Durante a travessia, o motor do barco falha, e os refugiados acabam sendo resgatados por um iate que os oferece abrigo em uma ilha. O que inicialmente parecia um milagre, logo se torna um pesadelo quando os anfitriões mostram suas intenções verdadeiras: caçar seus visitantes por esporte.

Direção: Louis Lagayette







"Bernadette"

No palácio Eliseu, Bernadette espera finalmente ser reconhecida após trabalhar durante anos à sombra do seu marido, para que ele se tornasse presidente. Esquecida e considerada antiquada, Bernadette decide se vingar, tornando-se uma figura pública famosa.

Direção: Léa Domenach







EM CARTAZ



"Motel Destino"

Sob o céu em chamas numa beira de estrada do litoral cearense, o Motel Destino é palco de jogos perigosos de desejo, poder e violência. Uma noite, a chegada do jovem Heraldo transforma em definitivo o cotidiano do local.

Direção: Karim Aïnouz

"Tipos de Gentileza"

Fábula antológica que acompanha um homem sem escolha que tenta assumir o controle de sua própria vida; um policial tentando lidar com o fato de sua esposa, que havia desaparecido no mar, ter retornado e parecer outra pessoa; e uma mulher determinada a encontrar uma pessoa específica com uma habilidade especial, destinada a se tornar uma poderosa líder espiritual.

Direção: Yorgos Lanthimos

"O Corvo"

Eric Draven (Bill Skarsgård) e Shelly Webster (FKA twigs) são almas gêmeas conectadas por um passado sombrio. Após o brutal assassinato do casal, é concedido a Eric uma chance de salvar seu verdadeiro amor. Ele, então, embarca em uma jornada implacável por vingança, atravessando os limites entre o mundo dos vivos e dos mortos para corrigir erros e fazer justiça com as próprias mãos.

Direção: Rupert Sanders







"Harold e o Lápis Mágico"

Dentro do seu livro, o aventureiro Harold (Zachary Levi) consegue fazer dar vida a qualquer coisa simplesmente ao desenhá-la. Depois que ele cresce e se desenha fora das páginas do livro e dentro do mundo real, Harold descobre que ele tem muito o que aprender sobre a vida real – e que seu confiável lápis roxo pode criar mais diversão do que ele jamais achou possível. Quando o poder da imaginação ilimitada cai nas mãos erradas, vai precisar da criatividade de todos os amigos do Harold para salvar o mundo real e o seu próprio. Harold e o Lápis Mágico é a primeira adaptação da amada série de livros que cativou gerações por décadas.

Direção: Carlos Saldanha







"Pisque Duas Vezes"

Quando o bilionário da tecnologia Slater King (Channing Tatum) conhece a garçonete Frida (Naomi Ackie) em seu baile de gala para angariar fundos, a atração entre eles é inegável. Ele logo faz a Frida um convite irresistível: juntar-se a ele e seus amigos numas férias dos sonhos em sua ilha particular. É o paraíso. Noites selvagens se misturam a dias ensolarados, e todos estão se divertindo muito. Ninguém quer que a viagem acabe, mas como situações estranhas começam a acontecer, Frida também começa a questionar, sobretudo, a sua realidade. Há algo de errado com este lugar, e ela vai ter que descobrir a verdade se quiser sair viva dessa grande e estranha festa.

Direção: Zoë Kravitz







"A Viúva Clicquot - A Mulher que Formou um Império"

Protagonizado por Haley Bennett, "A Viúva Clicquot" apresenta a história de Barbe-Nicole Ponsardin – uma viúva de 27 anos que depois da morte prematura do marido – desrespeita as convenções legais e assume os negócios de vinho que mantinham juntos. Sem apoio, ela passa a conduzir a empresa e a tomar decisões políticas e financeiras desafiando todos os críticos da época ao mesmo tempo em que revolucionava a indústria de Champagne ao se tornar uma das primeiras empresárias do ramo no mundo. Hoje, a marca Veuve Clicquot é uma das mais reconhecidas e premiadas do setor e sua ousadia já a sustenta por 250 anos de história.

Direção: Thomas Napper







"Deep Web - O Show da Morte"

Ethan Newton é um podcaster que não apenas explora histórias de crimes reais, mas também revela as falhas no trabalho policial e os abusos que acontecem ao longo do caminho. Talvez isso não o torne muito popular, mas ele sente que tem algum tipo de missão de expor as coisas.

Direção: Dan Zachary







"Possessões"

Três histórias são entrelaçadas por espíritos malignos. Em Veneno, dois amantes planejam acabar com de um marido adúltero e violento, para ficarem com sua fortuna. Em Obsessão, um casal de noivos é surpreendido pelo espírito de uma mulher a quem o noivo fez mal no passado. Em O portal, uma jovem vai morar sozinha e se debate entre o medo de estar ficando louca e a crescente certeza de que o seu apartamento é um portal do mal, que abriga força demoníaca que quer a sua alma.

Direção: Tiago Xavier Santiago







"O Último Pub"

Tommy é proprietário de um histórico bar de sua cidade, que vive uma terrível decadência, com vários imóveis vazios e economia estagnada. Ao receber refugiados sírios da zona de guerra, que se mudaram para lá, ele não imaginava que acenderia o estopim de um conflito com moradores e clientes de décadas.

Direção: Ken Loach







"Alien: Romulus"

Thriller de ficção científica que retorna às raízes da franquia de sucesso Alien, o 8º Passageiro (1979). Ambientado entre os eventos das obras de 1979 e 1986, o filme segue um grupo de jovens colonizadores espaciais que se aventuram nas profundezas de uma estação espacial abandonada. Lá, eles descobrem uma forma de vida aterrorizante, forçando-os a lutar por sua sobrevivência. Com a participação de Cailee Spaeny, David Jonsson, Archie Renaux e Isabela Merced, o filme tem ainda a produção de Ridley Scott e roteiro de Álvarez, que se baseou nos personagens criados por Dan O'Bannon e Ronald Shusett.

Direção: Fede Álvarez

"Princesa Adormecida"

Rosa (Pietra Quintela) tem 15 anos e sua adolescência não parece ser muito diferente de outras jovens de sua idade, como ter uma melhor amiga e, talvez, um crush por alguém. Diferente mesmo é o fato de ser adotada por três irmãos superprotetores e muito preocupados com um mistério do passado dela que vem à tona.

Direção: Cláudio Boeckel

"Meu Filho, Nosso Mundo"

Acompanha o comediante Max Bernal (Bobby Cannavale) que, com casamento e carreira falidos, está morando com seu pai Stan (Robert De Niro). Ele não concorda com Jenna (Rose Byrne) sobre a melhor maneira de cuidar do filho deles, Ezra, de 11 anos e diagnosticado com autismo. Cansado e decidido a mudar o jogo, Max parte com Ezra em uma viagem de carro para encontrar um lugar onde possam ser felizes.

Direção: Tony Goldwyn

"Os Inseparáveis"

Um sonhador fantoche do antigo teatro do Central Park ganhou vida. Seu nome é Don e tudo o que ele mais quer é desbravar o mundo. Em sua jornada, ele conhece DJ Doggie Dog, um bicho de pelúcia abandonado, que também tem um sonho: tornar-se uma estrela do rap. Juntos, essa dupla engraçada vai viver altas aventuras para transformar seus sonhos numa incrível realidade.

Direção: Jérémie Degruson

"O Mensageiro"

Vera, presa numa fortaleza militar durante a ditadura, em 1969, conhece um soldado, Armando, que, diante da tortura, decide levar uma mensagem para a família de Vera. Assim, ele estabelece uma relação afetiva com D. Maria, mãe de Vera. Apesar dos horrores do tempo, o filme trabalha sobre a possibilidade de um diálogo entre duas pessoas solitárias e perdidas, uma senhora de alta classe média e um jovem de origem rural que veio do sul para servir o exército. Hoje, Vera, aos 70, é professora na universidade e debate com seus alunos sobre política, perdão e Hannah Arendt.

Direção: Lúcia Murat

"O Contato"

Três grupos de personagens, indígenas moradores dos territórios no alto do Rio Negro – AM, contam sobre a história da colonização da região desde os primeiros contatos entre indígenas e não indígenas até os dias de hoje.

Direção: Vicente Ferraz

"O Auge Humano 3"

Diferentes grupos de amigos vagam em um mundo chuvoso, escuro e onde venta muito. Eles passam um tempo juntos, tentando fugir de seus empregos deprimentes, vagando constantemente em direção ao mistério de novas possibilidades.

Direção: Eduardo Williams





"Mais Pesado é o Céu"

Após acolher uma criança abandonada, Teresa (Ana Luiza Rios) conhece Antônio (Matheus Nachtergaele) e os dois iniciam uma jornada pelas estradas. O passado em comum, para eles, são as memórias de uma cidade submersa no fundo de uma represa. A vida é sonho, mas o futuro é a incerteza.

Direção: Petrus Cariry

"É Assim Que Acaba"

Lily Bloom (Blake Lively) é uma mulher que, após vivenciar eventos traumáticos na infância, decide começar uma vida nova em Boston e tentar abrir o próprio negócio. Como consequência dessa mudança de vida, Lily acredita que encontrou o amor verdadeiro em Ryle (Justin Baldoni), um charmoso neurocirurgião. No entanto, à medida que o relacionamento se torna cada vez mais sério, também surgem lembranças de como era o relacionamento de seus pais. Até que, repentinamente, Atlas Corrigan (Brandon Sklenar), seu primeiro amor e uma ligação com o passado uma alma gêmea, talvez? retorna para a vida de Lily. As coisas se complicam ainda mais, quando um incidente doloroso desencadeia um trauma do passado, ameaçando tudo o que Lily construiu com Ryle. Agora, com seu primeiro amor de volta em sua vida, ela precisará decidir se tem o que é preciso para levar o casamento adiante.

Direção: Justin Baldoni





"Armadilha"

Cooper (Josh Hartnett) e a filha adolescente estão em um show de música pop, até que o pai percebe a presença de policiais no local e descobre que eles estão em busca de um serial killer e toda a situação é uma armadilha.

Direção: M. Night Shayamalan







"Caminhos Cruzados"

Lia, uma ex-professora cansada e com dificuldades financeiras, prometeu realizar o último desejo de sua irmã recém-falecida: encontrar Tekla, sua filha trans, há muito tempo perdida. Junto com o ex-vizinho e amigo de Tekla, o jovem azarado Achi, ela embarca em uma jornada improvável.

Direção: Levan Akin







"Estranho Caminho"

Um jovem cineasta que visita sua cidade natal é surpreendido pelo rápido avanço de uma pandemia e precisa encontrar seu pai, com quem não fala há mais de dez anos. Depois do primeiro encontro, coisas estranhas começam a acontecer.

Direção: Guto Parente

''Deadpool & Wolverine''

Um apático Wade Wilson trabalha duro na vida civil. Seus dias como mercenário moralmente flexível, Deadpool, ficou para trás. Quando seu planeta enfrenta uma ameaça, Wade deve relutantemente vestir-se novamente com um ainda mais relutante... relutante? Mais relutante? Ele deve convencer um Wolverine.

Direção: Shawn Levy







"Teca e Tuti: Uma Noite na Biblioteca"

A pequena traça Teca vive com sua família e seu fiel ácaro de estimação Tuti numa caixa de costura. O que eles mais gostam é de comer papel, mas quando Teca aprende a ler, percebe que os livros não podem ser comidos, afinal eles guardam as histórias que ela adora. Decididos a resolver um grande mistério, Teca e Tuti partem para a biblioteca, em busca da história mais importante de suas vidas.

Direção: Eduardo Perdido, Tiago MAL e Diego M. Doimo

"Pequenas Cartas Obscenas"

Moradores de Littlehampton começam a receber cartas perversas e a desbocada Rose é acusada do ato. No entanto, as mulheres da cidade começam a investigar e suspeitam que Rose pode não ser a culpada.

Direção: Thea Sharrock







''O Mal Não Existe"

Takumi e sua filha moram na vila de Mizubiki, em Tóquio. Apesar da vida pacata, um dia os moradores descobrem a existência de um plano para construir um acampamento próximo à casa de Takumi, afetando diretamente a vida do homem e de sua filha.

Direção: Ryusuke Hamaguchi







"Luccas e Gi em: Dinossauros"

Com as incríveis locações da cidade de Miguel Pereira como pano de fundo, Luccas e Gi vão viver uma divertida aventura, repleta de ação e perigos, depois de descobrirem os planos de uma cientista ambiciosa e sem escrúpulos, que quer trazer os dinossauros de volta à vida. Com a ajuda de um paleontólogo com fama de maluco beleza e de dois agentes muito atrapalhados da CIA, Luccas vai precisar correr contra o tempo para salvar sua irmã das garras da vilã, que planeja usar Gi como cobaia em suas terríveis experiências.

Direção: Leandro Neri







"Meu Malvado Favorito 4"

Gru dá as boas-vindas a um novo membro da família, Gru Jr., que pretende atormentar seu pai. No entanto, sua existência pacífica logo desmorona quando um mentor do crime escapa da prisão e jura vingança contra Gru.

Direção: Chris Renaud

Leia a crítica







"Divertida Mente 2"

O novo filme retorna à mente da adolescente Riley durante o momento em que a sede de seus sentimentos (sua mente) está passando por uma demolição repentina para dar lugar a algo totalmente inesperado: novas emoções! Alegria, Tristeza, Raiva, Medo e Nojinho, que há muito tempo administram uma operação bem-sucedida em todos os sentidos, até Ansiedade, Inveja, Vergonha e Tédio aparecerem para dominar a mente da menina.

Direção: Kelsey Mann

Leia a crítica







"Tô de Graça"

Baseado na série líder de audiência do Multishow. Depois de ganhar uma indenização inesperada. Graça (Rodrigo Sant'Anna) decide torrar o dinheiro levando metade dos seus 14 filhos e filhas para um feriadão num resort luxuoso. A ideia é fazer uma grande surpresa para a filha mais velha que está namorando o playboy dono do estabelecimento. Mas o plano vai por água abaixo e, entre trapalhadas e confusões, a família acaba tendo que se acomodar num camping onde Graça reencontra um antigo crush.

Direção: César Rodrigues



"Saideira"

Duas irmãs, vividas por Thati Lopes e Luciana Paes, que não se viam há anos, embarcam numa inusitada caça ao tesouro em busca de uma preciosíssima cachaça que receberam de herança.

Direção: Júlio Taubkin e Pedro Arantes



ESPECIAL



"Stop Making Sense"

"Stop Making Sense", recém-restaurado em 4K e dirigido pelo renomado cineasta Jonathan Demme, apresenta as músicas mais memoráveis dos Talking Heads ao longo de três noites no Pantages Theater em Hollywood, em dezembro de 1983. O longa é considerado pelos críticos como o maior filme-concerto de todos os tempos.

Direção: Jonathan Demme



Harry Potter: De Volta à Hogwarts

Maratona especial com os três primeiros filmes da franquia: "Harry Potter e a Pedra Filosofal" (2001), "Harry Potter e a Câmara Secreta" (2002) e "Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban" (2004). A exibição acontecerá neste sábado (31).



"Amor Maldito" (Cinema da UFPE)

Fernanda e Sueli vivem um tórrido romance. A relação passa por crises e Sueli acaba caindo nos braços de um mulherengo. Grávida e sem apoio, ela se suicida, mas as suspeitas da morte recaem sobre Fernanda.

Direção: Adélia Sampaio



CONSULTE OS HORÁRIOS DOS CINEMAS:

UCI (Plaza, Recife e Tacaruna)

Cinemark (RioMar)

Moviemax (Rosa e Silva, Igarassu, Camará e Royal)

Kinoplex (Boa Vista)

Cinépolis (Guararapes/Patteo)

Costa Dourada

Cinesystem (Paulista North Way Shopping)

Cinema da Fundação (Derby, Museu e Porto)

Teatro do Parque

Cinema da UFPE





Veja também

Megalópolis Francis Ford Coppola diz que não queria que seu novo filme, "Megalópolis", fosse "woke"