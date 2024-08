A- A+

CINEMA Saiba quais são os 21 filmes na disputa pelo Leão de Ouro do Festival de Veneza Programação tem Walter Salles, Pedro Almodóvar, novo 'Coringa' e filmes com Angelina Jolie e Daniel Craig, entre outros

A 81ª edição do Festival de Cinema de Veneza começa nesta quarta-feira com a estreia da sequência de Tim Burton, "Beetlejuice Beetlejuice".



Vinte e um filmes, entre eles "Ainda Estou Aqui", do diretor brasileiro Walter Salles, estão na competição oficial pelo Leão de Ouro no 81º Festival de Cinema de Veneza, que começa nesta quarta-feira (28) e terminará em 7 de setembro.





Confira a lista dos filmes em competição

"Ainda estou aqui", de Walter Salles. Com Fernanda Torres, Selton Mello, Fernanda Montenegro (Brasil, França / 135');

"The room next door", de Pedro Almodóvar. Com Tilda Swinton, Julianne Moore, John Turturro, Alessandro Nivola (Espanha / 110');

"Campo di battaglia", de Gianni Amelio. Com Alessandro Borghi, Gabriel Montesi, Federica Rosellini (Itália / 104');

"Leurs enfants après eux", de Ludovic Boukherman e Zoran Boukherma. Com Paul Kircher, Angélina Woreth, Sayyid El Alami, Gilles Lellouche, Ludivine Sagnier, Louis Memmi (França / 146');

"The brutalist", de Brady Corbet. Com Adrien Brody, Guy Pearce, Felicity Jones (Reino Unido / 215');

"Jouer avec le feu", de Delphine Coulin e Muriel Coulin. Com Vincent Lindon, Benjamin Voisin, Stefan Crepon (França / 110');

"Vermiglio", de Maura Delpero. Com Tommaso Ragno, Giuseppe De Domenico, Roberta Rovelli (Itália, França, Bélgica / 119');

"Iddu", de Fabio Grassadonia e Antonio Piazza. Com Toni Servillo, Elio Germano, Daniela Marra, Barbora Bobulova (Itália, França / 122');

"Queer", de Luca Guadagnino. Com Daniel Craig, Drew Starkey, Jason Schwartzman (Itália, Estados Unidos / 151');

"Kjaerlight", de Dag Johan Haugerud. Com Andrea Bræin Hovig, Tayo Cittadella Jacobsen, Marte Engebrigtsen (Noruega / 119');

"April", de Dea Kulumbegashvili. Com Sukhitashvili, Kakha Kintsurashvili, Merab Ninidze (Geórgia, França, Itália / 143');

"The order", de Justin Kurzel. Com Jude Law, Nicholas Hoult, Jurnee Smollett, Tye Sheridan, Marc Maron (Canadá / 120');

"Maria", de Pablo Larraín. Com Angelina Jolie, Pierfrancesco Favino, Alba Rohrwacher, Haluk Bilginer, Kodi Smit-McPhee (Itália, Alemanha / 124');

"Trois amies", de Emmanuel Mouret. Com Camille Cottin, Sara Forestier, India Hair, Grégoire Ludig, Damien Bonnard, Vincent Macaigne (França / 117');

"El Jockey", de Luis Ortega. Com Nahuel Pérez Biscayart, Úrsula Corberó, Daniel Giménez Cacho (Argentina, Espanha / 96');

"Coringa: Delírio a dois", de Todd Phillips. Com Joaquin Phoenix, Lady Gaga, Brendan Gleeson, Catherine Keener, Zazie Beetz (Estados Unidos / 138');

"Babygirl", de Halina Reijn. Com Nicole Kidman, Harris Dickinson, Antonio Banderas (Estados Unidos / 114');

"Diva futura", de Giulia Louise Steigerwalt. Com Pietro Castellitto, Barbara Ronchi, Denise Capezza (Itália / 120');

"Harvest", de Athina Rachel Tsangari. Com Caleb Landry Jones, Harry Melling, Rosy McEwen (Reino Unido, Alemanha, Grécia, França, Estados Unidos / 131');

"Qing chun gui", de Wang Bing. Documentário (França, Luxemburgo, Países Baixos / 152');

"Stranger eyes", de Yeo Siew Hua. Com Chien-Ho Wu, Kang-Sheng Lee, Anicca Panna, Vera Chen (Singapura, Taiwan, França, Estados Unidos / 125')

