A- A+

AGENDA CULTURAL Musical "Jacksons do Pandeiro" e Feira de Arte Contemporânea são destaques na agenda do 'findi' Roteiro cultural do fim de semana também inclui espetáculos teatrais, exposições e estreias de cinema; confira

O "A, E, I, O U, ipsilone" da comadre Sebastiana será enaltecido no palco do Teatro do Parque, a partir desta sexta-feira (28) e segue até o domingo no musical "Jacksons do Pandeiro", um dos destaques do roteiro do fim de semana em celebração ao compositor paraibano.



A programação também traz as estreias do cinema, além de exposições, inclusive a 3ª edição da Art PE - Feira de Arte Contemporânea que segue no Terminal Marítimo, Bairro do Recife, até este domingo (30).



Espetáculos teatrais também integram a agenda. Bora curtir?

CINEMA

"Um Lugar Silencioso: Dia Um"

SINOPSE: Com Lupita Nyong'o e Joseph Quinn . O filme nos leva de volta ao ponto onde tudo começou, acompanhando uma nova personagem, interpretada por Nyong’o, enquanto navega pelos horríveis primeiros momentos na cidade mais barulhenta do mundo: Nova York.

"Tô de Graça"

SINOPSE: Depois de ganhar uma indenização inesperada, Maria da Graça, personagem de Rodrigo Sant'Anna , decide torrar o dinheiro levando toda a família para um feriadão em Búzios-RJ e mostrará várias confusões causadas pela família, agora distante da comunidade onde se passaram as seis temporadas do humorístico.

"A Grande Fuga"

SINOPSE: Michael Caine interpreta Bernard Jordan , um veterano da II Guerra Mundial, que mora em uma casa de repouso, mas, em 2014, para comemorar o Dia D, ele foge rumo à Normandia, onde irá se encontrar com outros amigos. Na mesma ocasião, ele celebra 60 anos de casamento com Irene.



SHOWS E EVENTOS

Lançamento do livro "Jardim Uchôa", de João Alexandre de Almeida Pimentel

Quando: Sexta-feira (28), a partir das 16h

Onde: Livraria do Jardim (Jardim Espaço Plural) - Av. Manoel Borba, 292, Boa Vista

Acesso gratuito via Sympla

Informações: @livrariadojardim

Diogo Defante com a turnê "Robson"

Quando: Sexta-feira (28), 22h

Onde: Estelita - Av. Saturnino de Brito, 385, Cabanga

Ingressos a partir de R$ 80 no site Clube do Ingresso

Informações: @estelita.recife

TEATRO

Musical "Jacksons do Pandeiro"

Quando: Sexta-feira (28), Sábado (29) e Domingo (30), 19h

Onde: Teatro do Parque - Rua do Hospício, 81, Boa Vista

Ingressos a partir de R$ 19,50 no Sympla

Informações: (81) 9 9488-6833



"O Apocalipse Segundo Domingos Oliveira"

Quando: Domingo (28), 19h

Onde: Teatro Apolo Hermilo - Rua do Apolo, 121, Bairro do Recife

Ingressos a partir de R$ 25 no Sympla ou via PIX ([email protected])

Informações: (81) 3355-3321



"Eu Matei Nelson Rodrigues"

Quando: Sexta-feira (28) e Sábado (29), 19h

Onde: Teatro Hermilo Borba Filho - Cais do Apolo, 142, Bairro do Recife

Ingressos a partir de R$ 20 no Sympla

Informações: (81) 3355-3321

"Dona Sônia - Eu Não Digo É Nada"

Quando: Sábado (29), 17h

Onde: Teatro Apolo - Rua do Apolo, 121, Bairro do Recife

Ingressos a partir de R$ 40 no Sympla

Informações: (81) 3355-3321

EXPOSIÇÕES

3º Arte PE - Feira de Arte Contemporânea de Pernambuco

Quando: até domingo (30), das 14h às 21h

Onde: Terminal Marítimo de Passageiros - Av. Alfredo Lisboa, 1052-1226, Bairro do Recife

Ingressos, para a feira de galerias, a partir de R$ 7,50 no Sympla (acesso gratuito para a Arena e Mercado de Palestras)

Mostra "J. Borges - O Mestre da Xilogravura"

Quando: até 30 de junho

Onde: Plaza Shopping (Piso l4) - Rua Dr. João Santos Filho, 255, Parnamirim

Acesso gratuito

Informações: @plazacasaforte

"Da Rua, Correntezas", de Guto Oca

Quando: até 13 de julho

Onde: Arte Plural Galeria - Rua da Moeda, 140, Bairro do Recife

Acesso gratuito

Informações: @arte_plural_galeria



Visitação: segunda a sexta-feira, das 9h às 18h | Sábado das 14h às 18h

Exposição "João Câmara - 80 Anos"

Quando: até 14 de julho

Onde: Museu do Estado de Pernambuco (Mepe) - Av. Rui Barbosa, 960, Graças

Ingressos a partir de R$ 5 / Às quartas, acesso gratuito

Visitação: terça a sexta-feira, das 9h às 17h | sábados e domingos, das 14h às 17h



"Favela em Fluxo"

Quando: até 14 de julho

Onde: Paço do Frevo - Praça do Arsenal, s/n, Bairro do Recife

A partir de R$ 5, na bilheteria do museu ou no Sympla (às terças o acesso é gratuito)

Informações: @pacodofrevo



Visitação: terça a sexta-feira, das 10h às 17h | sábados e domingos, das 11h às 18h

"Fran Post: O Primeiro Olhar - Uma Imersão na Paisagem do Brasil Holandês"

Quando: até 28 de julho

Onde: Instituto Ricardo Brennand - Alamenda Brennand, s/n, Várzea

Ingressos a partir de R4 25 no site do Instituto (www.institutoricardobrennand.org.br) e na bilheteria do espaço

Informações: (81) 2121-0365/0334 e no Instagram @institutoirb

Visitação: terça a domingo, das 13h às 17h

"Alceu Valença - Uma Geografia Visceral Nordestina"

Quando: até 18 de agosto

Onde: Casa Estação da Luz - Rua Prudente de Moraes, 313, Olinda

Ingressos a partir de R$ 10 no Sympla

Informações: (81) 9 9993-1331 // @casaestacaodaluz



Visitação: terça a sexta, das 10h às 17h | Sábados e Domingos de 10h às 14h

"Entre o Aiyê e o Orun"

Quando: até 1º de setembro

Onde: Caixa Cultural Recife - Av. Alfredo Lisboa, 505, Bairro do Recife

Acesso gratuito

Informações: (81) 3425-1915

Visitação: terça a sábado, das 10h às 20h | Domingo, das 10h às 18h

"Mutirão" - 60 anos do Movimento de Cultura Popular

Quando: até 3 de novembro

Onde: Fundaj Derby (Galeria Vicente do Rego Monteiro) - Rua Henrique Dias, 609

Acesso gratuito

Informações: (81) 3073-6387

Visitação terça a domingo (e feriados), das 13h às 17h

Veja também

ARTISTA Novo visual: Maiara publica look nas redes sociais e fãs voltam a criticar seu corpo