Influencer de etiqueta, Fernanda Britto morre vítima de AVC, aos 64 anos

Conhecida nas redes por suas "lições" de etiqueta, a influenciadora carioca Fernanda Britto, a "Fernanda Protocolo", morreu aos 64 anos nesta quarta-feira (19), vitimada por um AVC.



Internanda em uma unidade hospitalar no Rio de Janeiro desde o início deste mês, Fernanda havia passado mal ainda em novembro, mas só foi internada dias depois.





No final da última semana, a equipe que coordena as redes sociais da influencer - no Instagram, Fernanda tinha mais de 1,5 milhões de seguidores - publicou uma nota pedindo orações por sua recuperação. O seu estado era delicado.





A mesma equipe voltou nesta quarta-feira às redes, dessa vez com nota comunicando o falecimento e lamentando o ocorrido.







Quem é Fernanda Britto

Após ter contraído Covid e passar por um período de internamento que chegou a 150 dias, Fernanda Britto passou a ter vídeos virais produzidos para as redes sociais.



Nas gravações, em formato de esquete, Fernanda dava dicas sobre etiqueta em tom de humor. E passou a exercer o ofício de influencer.



Tida como referência em comportamento e etiqueta social, ela também ministrava cursos on line, com mentoria sobre elegância, entre outras atividades.



Além do Instagram, a influenciadora, que se chamaba Fernanda Brandão Matta de Araújo, também somava milhões de seguidores na rede TikTok.



Um dos derradeiros vídeos postados em seu Instagram, Fernanda Britto trouxe uma receita Mousse de Gorgonzola.







