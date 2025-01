Fernanda Torres deixa Los Angeles e vai para um local seguro: "O ar estava muito ruim"

A- A+

Ainda em Los Angeles após a vitória no Globo de Ouro, no último domingo (5), Fernanda Torres tem compartilhado a rotina em meio ao incêndio que se alastra pelo sul da Califórnia. Nesta quinta-feira (9), a atriz deixou a cidade e foi para um local seguro. O ar de Los Angeles, segundo Fernanda, "estava muito ruim" por causa do fogo:



"O ar de Los Angeles estava muito ruim. Viemos para um local seguro, totalmente fora do incêndio. Fiquem tranquilos, estou bem. Um abraço da Fernanda".



Eventos cancelados

Na quarta-feira (8), a atriz já tinha postado uma imagem do fogo visto da janela de seu hotel na cidade americana: "Da minha janela, vejo Los Angeles in flames", escreveu. No mesmo dia, a atriz teria uma exibição de "Ainda estou aqui", ao lado do diretor Walter Salles, em que debateriam o longa com o diretor Guillermo Del Toro. O evento foi cancelado.





Segundo o site Hollywood Reporter, Del Toro teve de ser evacuado de sua casa por conta das queimadas. Duas exibições do filme, um original Globoplay, estão marcadas em Nova York, nos dias 14 e 15 de janeiro. Uma delas, que será no AMC Lincoln Square, já tem entradas esgotadas.

Fernanda também daria uma entrevista ao talk show do apresentador Jimmy Kimmel. Mas a gravação do programa, assim como acontece com uma série de gravações para a TV americana e estreias de filmes em Hollywood, foi adiada.

