Fernanda Torres sobre Hollywood: "Trabalhei no último filme ruim de Anthony Hopkins"

Em entrevista publicada este sábado pela revista americana "W", a atriz Fernanda Torres que concorre este domingo ao Globo de Ouro de melhor atriz em filme de drama por "Ainda estou aqui" não deixou o humor de lado ao comentar, quando perguntada pela repórter, por suas incursões pelo cinema americano:

"Atuei no México. Fiz o último filme ruim de Anthony Hopkins ('Homem de guerra', de Sergio Toledo, lançado em 1991). Nós escalamos uma pirâmide juntos, e ele me disse: "Não é incrível que eles nos paguem para estar aqui?" Foi o mais perto que cheguei de Hollywood", admitiu Fernanda.

Sobre a mãe, Fernanda Montenegro (que foi indicada ao Oscar em 1999 por "Central do Brasil", de Walter Salles, o mesmo diretor de Ainda estou aqui"), a atriz disse ter sido uma influência decisiva para que resolvesse atuar:

"Minha mãe sente quase pena de pessoas que não conhecem os prazeres do teatro. O teatro lhe deu mil vidas. Ela era filha de uma família muito simples, e através do teatro teve vidas de rainhas, de assassinas, do que ela quisesse.



Eu fui criada nos bastidores dos teatros. Meu pai, Fernando, também foi ator e produtor. E me deram o nome de Fernanda. Então eu não tinha como escapar, entende?", disse Fernanda, que começou como atriz aos 13 anos de idade.

Sobre todo o sucesso, no Brasil e no exterior, de "Ainda estou aqui", ela diz achar tudo "um milagre": "Não é um milagre? Mesmo agora, estar aqui (no Globo de Ouro) com este filme. Outro dia, vi Judi Dench dizendo que você precisa ter muita sorte neste negócio, e acho que ela está certa."

E sobre a fluência que tem na língua inglesa, Fernanda disse que nem sempre foi assim: "A primeira vez que fui ao Festival de Cinema de Cannes, eu tinha 17 anos. Descobri que não conseguia me comunicar com ninguém.



Estudei inglês e francês na escola, mas conseguir realmente me comunicar ser eu mesma em outra língua é outra coisa. Levou muito tempo. E um relacionamento com um diretor de teatro de vanguarda (Gerald Thomas) por quatro anos"

