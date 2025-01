A- A+

"OSCAR BRITÂNICO" 'Ainda estou aqui' entre os pré-indicados ao Bafta, mas Fernanda Torres fica fora da disputa Lista preliminar do 'Oscar britânico' foi anunciada nesta sexta-feira (3); atriz concorre no domingo (5) no Globo de Ouro

A Academia Britânica anunciuou na manhã desta nesta sexta-feira (3) os pré-indicados para as 25 categorias do Bafta Film Awards 2024, considerado o 'Oscar britânico'.



' Ainda estou aqui' está entre os concorrentes na categoria Filme Estrangeiro, mas Fernanda Torres ficou de fora da disputa pelo prêmio de atriz.

O longa de Walter Sales aparece na lista de Filme Estrangeiro ao lado de "Tudo que imaginamos como luz", "Cão preto", "O Conde de Monte Cristo", "Emilia Pérez", "Flow", "A menina com a agulha", "Kneecap - Música e liberdade", "La chimera" e "A semente do figo sagrado".



DesSes, cinco serão anunciados na lista final, em 15 de janeiro e a cerimônia do Bafta será realizada em 16 de fevereiro, no Royal Festival Hall de Londres.

Favorita pela revista Variety

Já em relação ao Globo de Ouro, a atriz brasileira concorre na cerimônia que será realizada neste domingo (5).



Em lista de previsões publicada na última quarta-feira (1º), a revista Variety coloca Torres como favorita em sua categoria, destacando que ela é a única da lista cujo filme recebeu mais de uma indicação — "Ainda estou aqui" também está na disputa de melhor filme de língua não-inglesa.

O ranking da Variety na disputa da melhor atriz drama é o seguinte:

Fernanda Torres ("Ainda estou aqui")

Nicole Kidman ("Babygirl")

Angelina Jolie ("Maria Callas")

Kate Winslet ("Lee")

Tilda Swinton ("O quarto ao lado")

Pamela Anderson ("The last showgirl")

Veja também

CINEMA Globo de Ouro: ''Emilia Pérez'' chega como favorita na premiação