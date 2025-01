A- A+

Cinema Nosferatu entra na programação do Cinema da Fundação; confira essa e outras estreias Lançamento de Robert Eggers será exibido em sessões de 2 a 8 de janeiro, incluindo a versão do filme, de 1922, dirigida por F.W. Murnau

O lançamento de Nosferatu (2024), aguardado terror de Robert Eggers, entrou na programação do Cinema da Fundação, na sala do Derby, de 2 a 8 de janeiro (confira horários).



O filme narra a história de um vampiro da Transilvânia que persegue uma jovem atormentada na Alemanha do século 19 conta com sessões diárias na programação. E para os fãs de clássicos, temos a versão de 1922, dirigida por F.W. Murnau, estrelada por Max Schreck como o icônico Conde Orlok, na sessão À Meia-Noite Te Levarei ao Cinema.

Outras estreias

O clima de filmes de suspense segue na Sala Derby com a estreia de Herege (2024), um thriller dirigido por Scott Beck e Bryan Woods, com Hugh Grant no elenco, que traz a história de duas jovens missionárias que, ao tentarem evangelizar um homem excêntrico, acabam ficando presas em sua casa.



E tem também a pré-estreia do aclamado Baby (2024), de Marcelo Caetano, uma produção nacional que conquistou o prêmio de Melhor Ator na Semana da Crítica do Festival de Cannes 2024. Na trama, um recém-saído de um centro de detenção juvenil se vê perdido nas ruas de São Paulo, sem contato com a família e sem recursos. Sua vida toma um novo rumo quando conhece Ronaldo, um homem mais velho que lhe ensina maneiras alternativas de sobreviver.

A Sala Museu do Cinema prepare-se para receber Queer (2024), de Luca Guadagnino, e Encontro com o Ditador (2024), que narra a história de três jornalistas franceses convidados ao Camboja em 1977 para um encontro com Pol Pot.

Por fim, na Sala Porto, o thriller psicológico Um Homem Diferente (2024), dirigido e roteirizado por Aaron Schimberg, e o clássico Calígula (1979), dirigido por Tinto Brass com Malcolm McDowell no elenco, também chegam para marcar o nosso retorno ao público.

Confira a programação completa da semana no Cinema da Fundação

Veja também

AGENDA CULTURAL O que fazer no fim de semana? Ano novo começa com frevo em Recife e em Olinda