IA promove encontro de Papai Noel como ícones do cinema de James Bond a Darth Vader

Papai Noel é pop tão (ou mais) popular quanto o capitão Jack Sparrow, da saga "Piratas do Caribe", e o agente secreto James Bond, da franquia "007". Pois bem, e se o Bom Velhinho encontrasse essas e outras figuras famosas de histórias do cinema? É ver e... crer.



Imagens geradas por recursos de inteligência artificial da plataforma Midjourney, em pesquisa realizada pelo Globo, mostram o lendário personagem do Natal ao lado de tipos cristalizados no imaginário coletivo.





A seguir, veja as imagens geradas por recursos de inteligência artificial mostrando como seria o Papai Noel caso ele encontrasse personagens famosos do cinema.





