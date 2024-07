Veja como seria a aparência dos Minions na vida real, segundo a inteligência artificial

A- A+

Os fãs de Minions podem imaginar como seriam esses queridos personagens na vida real, graças à inteligência artificial. Devido à sua enorme popularidade, o software de IA pode utilizar inúmeras imagens da web para gerar versões realistas dos personagens.



Uma das plataformas habilitadas para realizar essa atividade é o Firefly, um aplicativo da Adobe que desenha imagens em tempo real e em poucos minutos. Possui tecnologias avançadas de IA, geradas pelos mais recentes modelos de linguagem. Outras ferramentas similares são Copilot ou DALL·E.





Portanto, ao encontrar o prompt certo, Firefly é capaz de retornar uma imagem realista que permite imaginar como seriam os personagens dos desenhos animados.



É o caso dos Minions, os seres amarelos da saga Meu Malvado Favorito, que mostra as aventuras do supervilão Gru, que adota três órfãs. Os Minions estão sob as ordens de Gru, são seu pequeno exército de trabalhadores, mas, nos filmes subsequentes, alcançam destaque em seus próprios longas-metragens.





Os Minions na vida real, de acordo com a IA

Quando solicitada a fazer uma imagem realista de um Minion, a IA responde com um jovem moderno, com brincos nas orelhas e olhos claros. Na visualização é possível perceber a tentativa da tecnologia de capturar o que muitos espectadores destacam nesses personagens amarelos: a ternura de seus olhos. Nas roupas, é possível perceber que ele usa apenas o jeans jardineiro típico dos trabalhadores do Gru.





É assim que DALL-E imagina um Minion na vida real — Foto: Dall-E

Em outra representação da mesma tecnologia OpenAI para mostrar como seriam os Minions na vida real, é visto um jovem, como no caso anterior, mas, agora, careca. Esse detalhe é muito importante para lembrar os personagens da saga, pois muitos deles não possuem cabelo. Outro detalhe que merece destaque é a tez amarelada de sua pele, que busca combinar com a cor dos funcionários do Gru.





Outra interpretação de IA da OpenIA de como seriam os Minions na vida real — Foto: OpenAI

Firefly é uma ferramenta de inteligência artificial da Adobe. Depois de perguntar sobre uma releitura de The Minions na vida real, esta IA responde com a imagem de uma jovem sorridente com cabelo amarelo e pele humana. Ao contrário dos casos anteriores, esta mulher está vestida com uma jaqueta jeans que parece especial para o frio. O uso dos óculos especiais dos amarelinhos se destaca em primeiro plano.



Esta é a aparência de um Minion na vida real, de acordo com Firefly — Foto: Firefly

A IA da Adobe também imagina um Minion como uma figura muito mais humana. Neste desenho você vê um homem de cabelos curtos com os típicos óculos circulares, vestido com uma camiseta amarela de gola redonda e um jardineiro jeans por cima.





Outra versão de um Minion na vida real, segundo Firefly — Foto: Firefly

Veja também

música Pabllo Vittar viraliza em países da América Latina após peruana fazer vídeo com tutorial de dança