INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL Divertida Mente: veja como seriam os personagens do filme na vida real, segundo IA Gerador de imagens do Copilot traz representações realistas de Riley, protagonista do filme da Pixar, e das principais emoções: alegria, medo, tristeza, raiva e nojinho

Lançado em 2015, o filme "Divertida Mente" conta a história de Riley, uma garota que passa por uma mudança de casa e outras alterações em sua vida, ao mesmo tempo, em que mostra como cinco de suas emoções — alegria, medo, tristeza, raiva e nojinho — habitam dentro de sua cabeça e a acompanham em seu dia a dia.

Uma das plataformas habilitadas para fazer este exercício criativo é a Copilot, um aplicativo que projeta imagens em tempo real e em poucos minutos. Este conta com tecnologias avançadas de IA, geradas pelos últimos modelos de linguagem da OpenAI, GPT-4 e DALL·E 3.





Personagens de Divertida Mente — Foto: Divulgação/Disney

Ao descrever Riley, a Inteligência Artificial da Copilot escolhe mostrá-la em sua faceta mais despreocupada, embora no filme ela passe por todas as emoções retratadas como personagens. Nesta imagem, por outro lado, ela é mostrada com a língua para fora e uma expressão brincalhona, reforçada pelo fundo, onde outros jovens (presumivelmente seus amigos) aparecem rindo com ela. Riley tem cabelo curto, óculos e olhos azuis. Como vestimenta, a IA escolheu um suéter verde e um macacão jeans por cima.





Personagem Riley, de 'Divertida Mente', segundo IA — Foto: Reprodução

Para desenhar a Raiva, um dos personagens mais explosivos do filme, a Copilot escolhe a imagem de um homem maduro de camisa e gravata, como é a caracterização dessa emoção. Assim como o Raiva quando perde as estribeiras, ele mostra o fogo que sai de sua cabeça, também expresso nos gestos faciais do homem, assim como em suas mãos crispadas de indignação.





Personagem Raiva de 'Divertida Mente', segundo IA — Foto: Reprodução

A Alegria é um dos personagens mais adoráveis do filme, e a Inteligência Artificial se encarrega de retratá-la com seu característico vestido amarelo e cabelo azul. Ela aparece aqui como uma jovem mulher, atravessada pela emoção que representa, com uma borboleta tatuada em cada antebraço e uma expressão de felicidade que transparece em seu largo sorriso e olhos semicerrados pela emoção.





Personagem Alegria, de 'Divertida Mente', segundo IA — Foto: Reprodução

A emoção do Nojinho é caracterizada pela cor verde, que cobre seu vestido, mas também seu cabelo curto. A Inteligência Artificial a personifica como uma jovem mulher, que coça a cabeça nervosamente enquanto olha para o espectador com uma careta de nojo. Suas sobrancelhas arqueadas, rugas no nariz e boca invertida não deixam dúvidas sobre a emoção que ela personifica.





Personagem Nojinho, de 'Divertida Mente', segundo IA — Foto: Reprodução

A cor do Medo é o violeta, tom que a Inteligência Artificial replica na roupa deste homem, que olha com pânico para uma imagem incerta. Suas mãos estão na altura da boca, que ele abre como se estivesse prestes a gritar de terror. Além de sua expressão, também são desenhadas algumas linhas que saem de seus lacrimais e descem por suas bochechas. Sob sua túnica, a Copilot projetou uma camisa e uma gravata como vestimenta.





Personagem Medo, de 'Divertida Mente', segundo IA — Foto: Reprodução

A Tristeza é a última das emoções primárias retratadas no filme Divertida Mente, e a Copilot se encarrega de retratá-la. Nesta imagem de uma mulher jovem, o azul característico deste personagem é replicado tanto em seu cabelo quanto em seus olhos, que olham por trás de óculos redondos. A expressão invertida de sua boca denota a melancolia que assola esta imagem, que cobre as mãos com as mangas de seu suéter, com as quais segura a cabeça.





Personagem Tristeza, de 'Divertida Mente', segundo IA — Foto: Reprodução

