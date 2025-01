Fernanda Torres se emociona pela indicação ao Oscar 2025: "jamais vou esquecer!"; assista

A- A+

Após ser anunciada entre as indicadas a melhor atriz no Oscar 2025, Fernanda Torres publicou, em suas redes sociais, um vídeo de agradecimentos. Visivelmente emocionada, a atriz comentou sobre o fato histórico de concorrer na mesma categoria que a sua mãe, Fernanda Montenegro concorreu em 1999.



"Não tenho nem o que falar. Eu queria agradecer ao Walter, à generosidade que ele teve comigo nesse filme. O fato do nosso filme está sendo indicado não só a Melhor Filme de lingua estrangeira, mas para melhor filme do ano, isso é uma coisa inimaginável", disse Fernanda Torres.



Esta é a segunda vez na história do Oscar que mãe e filha são indicadas na mesma categoria desde Judy Garland (indicada em 1955 e 1962) e sua filha Liza Minelli, vencedora em 1973.

"Queria agrader à equipe toda, à minha família no filme. Foi um filme que a gente fez na felicidade. E, acima de tudo, quero agradecer e homenagear essa mulher estraordinária chamada Euníce Paiva, que está por trás e é a gerdora disso tudo e ao Marcelo Paiva que escreveu esse livro extraordinário e nos possibilitou fazer esse filme. Eu jamais vou esquecer", pontuou.



A atriz brasileira também fez referência a Fernanda Montenegro. "É uma coisa histórica uma coisa emocionante para mim pela minha mãe ter tado nesse lugar 25 anos atrás pelas mãos do Walter e também pelo que significa para o cinema brasileiro para cultura brasileira um filme falado em português", avaliou.



"Eu tô muito emocionada muito surpresa muito e queria dizer que eu amo Brasil assim, tô muito orgulhosa de uma história brasileira fazer sentido no mundo e nos trazer essa alegria não só para mim para o Walter para todo mundo envolvido nesse filme como para o país inteiro então. Beijo imenso imenso, tô muito feliz muito assustada, muito orgulhosa e viva Eunice Paiva. Eu jamais vou esquecer!

